Il lancio della nuova PlayStation 5 Pro ha certamente segnato un passo in avanti significativo nell’aspetto della grafica e delle prestazioni. Tuttavia, il prezzo elevato ha diviso l’opinione degli utenti e degli analisti, facendo dubitare di questa mossa da parte di Sony.

PlayStation 5 Pro: Incertezze sul futuro delle vendite

A più di due settimane dal lancio, avvenuto il 7 novembre, PS5 Pro sta attirando molta attenzione, ma non per i motivi che si pensano. Oltre al suo prezzo controverso di 799,99€, PlayStation 5 Pro è molto discussa per il suo numero di vendite, soddisfacenti ma relativamente basse. Prima di tutto, il prezzo è ben superiore rispetto alla PS5 Slim Digital, per la precisione quasi il doppio. E cresce ancora di più qualora si voglia aggiungere il lettore dischi e il supporto verticale. Ma Sony ha pubblicato chiarimenti su questo prezzo elevato, e sono arrivate anche le prime stime sulle vendite.

Matt Piscatella, analista di Circana, ha confermato il solido debutto della console, affermando il raggiungimento di numeri comparabili a quelli di PS4 Pro. Tuttavia è importante evidenziare come queste prime conclusioni riflettono solo il mercato statunitense. Ed anche che i numeri potrebbero essere influenzati dal tipico entusiasmo del lancio iniziale. Quindi, per avere un resoconto più chiaro, bisognerà aspettare il consolidarsi delle vendite.

Nonostante le diverse perplessità, i numeri sono conformi a quelli previsti inizialmente dall’azienda. Infatti, ci si aspettava già un numero di vendite più basso rispetto ai modelli più economici. Le prime stime prevedevano 1,3 milioni di unità vendute al lancio, che sarebbero poi diventato circa 13 milioni entro il 2029. L’obiettivo era quello di replicare i risultati ottenuti da PS4 Pro, e per il momento sembrerebbe essere raggiunto. Dopotutto con questa “nuova” console, Sony sembra mirare a una nicchia specifica di appassionati e creatori di contenuti. Ovvero, a quei giocatori che richiedono il massimo della grafica senza compromessi nelle prestazioni.