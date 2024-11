Intel ha chiarito che per il momento non intende introdurre CPU Desktop con cache 3D, e tantomeno competere con la tecnologia V-Cache di AMD. Infatti, sembrerebbe che punti a migliorare le soluzioni server, grazie ai processori Xeon Clearwater Forest previsti per il 2025.

Altro che CPU desktop, Intel si focalizza sul settore server

Le cache 3D rappresentano una grande innovazione tecnologica nel campo dei processori, mirata a migliorare le prestazioni grazie ad una configurazione tridimensionale della memoria. Infatti, prevede l’aggiunta di strati di cache L3 sopra al processore, aumentando la capacità di memoria, mantenendo però una latenza e un consumo energetico molto basso. Questa tecnologia si traduce in miglioramenti significativi nell’accesso ai dati, e di conseguenza, più prestazioni nei giochi e nelle applicazioni. Già da diverso tempo AMD domina il settore grazie ai chip Ryzen X3D con tecnologia V-Cache. Ma Intel sembrerebbe avere diverse intenzioni.

Secondo Florian Mailslinger, responsabile delle comunicazioni tecniche di Intel, il gaming non rappresenta un mercato di massa significativo per l’azienda. Questa scelta è dettata, non solo dal settore server che è quello che porta più profitti ad Intel. Ma anche dal fatto che le prestazioni superiori dei chip AMD non si traducono necessariamente in vantaggi nelle applicazioni produttive, dove l’azienda punta ad eccellere.

Secondo questa nuova strategia, Intel inizierà risolvendo i problemi dei recenti processori Arrow Lake, migliorando le basse prestazioni che hanno portato alla delusione delle aspettative iniziali. Successivamente punterà sui nuovi processori Xeon Clearwater Forest, previsti per il 2025. Queste nuove CPU saranno dotate della nuova tecnologia Local Cache ottimizzata proprio per ambienti produttivi e data center. Inoltre, utilizzeranno il nuovo nodo di processo a 18A, riducendo ancora di più la dimensione dei transistor.

Per adesso, Intel crede che la tecnologia Cache 3D sarà utile in futuro, e la utilizzerà anche in CPU consumer quando sarà il momento. Gli interessi dell’azienda rimangono rivolti al settore server, lasciando libertà ad AMD che continuerà a spingere su innovazioni nel settore consumer con i nuovi modelli come il Ryzen 9900X3D e il Ryzen 9950X3D.