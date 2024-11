A partire dal 25 novembre 2024, i clienti WindTre beneficeranno di un aumento del traffico dati disponibile in roaming all’interno dell’UE. Tale modifica, anticipa le nuove disposizioni europee in vigore dal 1° gennaio 2025. Essa prevede infatti anche una riduzione dei costi per il traffico dati in eccesso. Di conseguenza le persone potranno navigare di più senza costi aggiuntivi, grazie a un aggiornamento automatico della quantità di dati in roaming.

WindTre e le normative UE: nuove opportunità per i consumatori

La nuova struttura di calcolo, che entra in vigore prima dei termini previsti dalla regolamentazione, abbassa il costo all’ingrosso del traffico dati da 1,55 a 1,30€ per Giga. Ad esempio, con un’offerta mensile di 7,99€, sarà possibile utilizzare circa 10Gb in roaming UE, contro gli 8,5GB previsti per il 2024. Oltre a ciò WindTre offre anche la possibilità di verificare il traffico dati disponibile tramite una funzione presente sul sito ufficiale. In caso di superamento della soglia, il costo per ogni MB scenderà da 0,189 centesimi a circa 0,159cent. Garantendo così un notevole risparmio per i clienti.

Le modifiche introdotte da WindTre si inseriscono nel contesto del regolamento europeo 2022/612. Il quale estende il programma “Roaming Like at Home” fino al 2032. Questa normativa consente ai consumatori di utilizzare il proprio piano tariffario nazionale senza sovrapprezzi durante i viaggi occasionali nei Paesi dell’Unione Europea e dell’Area Economica Europea, come Norvegia e Islanda. In più l’ operatore non impone limiti alla qualità dei servizi dati e voce in roaming. Assicura quindi lo stesso livello di prestazioni disponibile in Italia.

Ma non è finita quindi. In quanto sono state introdotte anche nuove opzioni volte ad aumentare il traffico dati disponibile. Come la “Travel Europa“, la quale al costo di 3,99€ offre 5GB extra, validi per 30 giorni. In più, grazie al supporto della tecnologia VoLTE, i clienti possono effettuare chiamate su rete 4G anche in roaming, a condizione che la rete estera sia compatibile. Le nuove condizioni, attive dal 25 novembre, segnano così un importante passo verso un roaming più conveniente e di qualità, a beneficio di tutti i clienti.