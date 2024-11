Le city car sono un modello di auto che nell’ultimo periodo è entrato a far parte della quotidianità di alcuni cittadini che per maggiori comodità scelgono questa tipologia di vettura. Vettura che, come ben sappiamo, rappresenta la scelta migliore per tutti coloro che hanno necessità di muoversi con maggiore semplicità nel traffico delle grandi città. E’ importante ribadire, però, che alcune city car sono comunque in grado di offrire un adeguato comfort e buona un’esperienza di guida nonostante le dimensioni. Un esempio è il costruttore automobilistico KIA che ha portato sul mercato la sia Picanto 2024.

La KIA Picanto 2024 si presenta al pubblico come una classica city car, un’auto di piccole dimensioni ma agile e confortevole. Scopriamo insieme in questo nuovo articolo tutti i dettagli che contraddistinguono questa nuova generazione del mezzo.

KIA Picanto: i dettagli della nuova generazione

Con 3,60 metri di lunghezza, 1,60 metri di larghezza e 1,46 metri di altezza la KIA Picanto 2024 non mostra sostanziali cambiamenti rispetto alla generazione precedente in merito alle dimensioni. La novità che passa poco inosservata è proprio la dimensione del passo, che raggiunge infatti i 2,40 metri. Per quanto riguarda la capacità di carico, questo modello rimane sui 255 litri estendibili fino a 1.010 litri se si decide di abbattere gli schienali posteriori.

Novità anche grazie alla presenza di fari con tecnologia Full-LED che donano senza alcun dubbio un maggior tocco di design. A non passare inosservato è anche il nuovo paraurti che integra prese d’aria più ampie. Non poca, inoltre, l’eleganza conferita dai cerchi in lega del diametro di 16 pollici.

Sulla nuova generazione della Picanto, anche maggiore cura dei dettagli per gli interni. I materiali che il costruttore ha scelto di utilizzare sono di migliore qualità ma non manca un’adeguata tecnologia a bordo che ottimizza l’esperienza di guida grazie al nuovo sistema di infotainment, dotato di uno schermo touch da 8 pollici.

Gli allestimenti disponibili per la nuova KIA Picanto sono tre: Urban, Style e GT-line, a cui viene aggiunta la versione realizzata per celebrare il 20° anniversario in Italia. Prezzi a partire da 16.800 euro fino ai 20.050 euro per la GT-line.