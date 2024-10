A partire dal 27 ottobre 2024, TIM lancia una nuova promozione per il suo pacchetto TIMVISION Intrattenimento. permette ai nuovi utenti di accedere a una vasta selezione di contenuti in streaming a un prezzo promozionale. Al costo di 9,99€ mensili per i primi sei mesi infatti, il pacchetto include Netflix, Disney+ e Prime Video. Un’opportunità interessante e imperdibile per gli appassionati di film e serie TV. Al termine del periodo in promo, il prezzo passerà a 14,99€ al mese, mantenendosi invariato senza scadenze specifiche.

TIMVISION con DAZN e Disney+: promozioni per i contenuti sportivi

Questa offerta esclusiva si rivolge ai nuovi iscritti TIMVISION, con un limite importante. Ovvero non è disponibile per i clienti di rete fissa con l’offerta TIM WiFi Casa e TV. È attivabile però anche da chi è già cliente della piattaforma streaming e dispone di un piano base. Oppure che ha un abbonamento a TIMVISION con Netflix o Disney+. Il piano base di intrattenimento della piattaforma include la pubblicità di Disney+ e Netflix. Anche se vi è la possibilità di scegliere una soluzione senza pubblicità tramite upgrade specifici. Arricchendo così ancora di più la propria esperienza visiva.

Oltre al pacchetto dedicato all’intrattenimento, TIM ha sviluppato anche un’offerta per chi segue il mondo dello sport. TIMVISION infatti permette ai suoi clienti di attivare un piano che include l’abbonamento a DAZN (Standard) e Disney+ a un prezzo ridotto di 19,99€ al mese, valido per i primi tre mesi. Questa promozione risulta particolarmente conveniente per gli amanti del calcio e dello sport in generale. In quanto consente di seguire le principali partite di Serie A e altri eventi sportivi. In più offre anche l’accesso a Infinity+, piattaforma che amplia ulteriormente il catalogo di contenuti.

La soluzione con DAZN e Disney+ risulta quindi molto competitiva per coloro che cercano un’unica soluzione per intrattenimento e sport. In generale infatti, le offerte TIMVISION rappresentano sempre una proposta completa e personalizzabile. Addo in grado di soddisfare le esigenze di un pubblico ampio e diversificato.