Di recente, Now Playing, la funzione esclusiva dei dispositivi Pixel, ha ricevuto un importante aggiornamento. Una novità davvero interessante, grazie alla quale il riconoscimento musicale diventa ancora più fluido e intuitivo. Si tratta di una tecnologia che è in grado di identificare automaticamente i brani circostanti e ne mostra titolo e artista. Essa si differenzia dalle applicazioni tradizionali e più conosciute come Shazam, ad esempio. In particolare grazie al suo funzionamento continuo in background. Cioè non richiede un intervento manuale da parte dell’utente.

Innovazione e attenzione alla privacy sui dispositivi Pixel, tutto ciò che devi sapere

Con l’aggiornamento alla versione 13 di Android System Intelligence, Google introduce nuove opzioni. Tra queste le copertine degli album. Le quali ora saranno visibili accanto ai titoli dei brani, in perfetta sincronia con gli altri servizi Google. Vi è poi il pulsante “Migliora Now Playing”, ovvero il tasto per la ricerca musicale nella schermata di blocco che è stato rinominato per una maggiore chiarezza.

Tutte queste novità però sono in fase di rilascio graduale. Dunque potrebbero richiedere un po’ di tempo prima di raggiungere tutti coloro a cui spetta. Ma è molto probabile che l’attesa ne varrà la pena.

Ad ogni modo è importante sapere che l’aggiornamento è già disponibile per i Pixel 9 e arriverà presto sui modelli dal Pixel6 in poi. Gli interessati possono controllarne la disponibilità direttamente sul Google Play Store. Tra le modifiche visibili, la cronologia musicale è stata semplificata e ribattezzata come “Now Playing”.

Insomma, oltre a migliorare l’esperienza d’uso, questi cambiamenti evidenziano ancora l’impegno di Google per la privacy. Un tema che deve andare sempre di pari passo con il debutto delle ultime innovazioni tecnologiche disponibili. Android System Intelligence, infatti combina tecnologia avanzata e sicurezza dei dati. Caratteristica che rafforza la posizione dei Pixel come device assolutamente all’avanguardia nell’integrazione tra intelligenza artificiale e funzionalità mobile.