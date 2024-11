A quanto pare la nota azienda cinese Xiaomi si sta preparando ad espandere la propria esperienza automobilistica nel mercato cinese, nel dettaglio parliamo dell’esordio di un nuovo modello SUV dal nome in codice MX 11, questo nuovo modello dovrebbe arrivare nel primo trimestre del 2025 e il lancio nello specifico secondo alcune fonti interne alle azienda dovrebbe arrivare tra febbraio e marzo.

Il colosso della tecnologia cinese sta cavalcando la cresta dell’onda legata al successo della sua berlina SU7, preparandosi ad una sfida diretta verso Tesla nel segmento dei SUV elettrici, secondo le fonti infatti il veicolo in arrivo il prossimo anno sarà un diretto concorrente della Model Y, L’unica vera grande differenza sarà legata al prezzo che dovrebbe risultare molto più competitivo rispetto alla controparte americana.

Fronte tecnico

Dal punto di vista tecnico, il nuovo modello monterà la medesima piattaforma presente sulla berlina rilasciata da poco da Xiaomi, le differenze riguarderanno il design che sarà caratterizzato da linee laterali più fluide arrotondate, si tratta di una mossa molto strategica da parte dell’azienda dal momento che la sua SU7 ha già raggiunto quota 100.000 consegne nel 2024 e si accinge ad arrivare al traguardo di 130.000 unità, come se non bastasse presto assisteremo al lancio di una variante ultra messa in prevendita il 29 ottobre a 112.590 $ che arriverà in consegna a marzo 2025.

Xiaomi ovviamente si sta preparando internamente per reggere questa forte espansione ed infatti l’azienda ha accelerato i lavori della seconda fase del suo stabilimento produttivo, questi ultimi procedono infatti su doppi turni e dovrebbero concludersi per giugno 2025, l’impianto diventerà operativo poi tra luglio e agosto dello stesso anno, consentendo a Show di raggiungere una capacità produttiva annuale di circa 300.000 veicoli.

Per quanto riguarda la finestra temporale di arrivo del SUV elettrico, probabilmente assisteremo alla medesima linea già vista per SU7, quindi intorno il 28 marzo del prossimo anno, ciò è l’ennesima prova della determinazione di Xiaomi a stabilire subito una posizione stabile in un mercato all’interno del quale lei è una esordiente per poter sfidare apertamente i colossi già affermati.