Il Google Pixel 9, nonostante sia comunque sul mercato da poco tempo, costa sempre meno, la nuova promozione che Amazon ha deciso di attivare in occasione del Black Friday, lo porta ad un prezzo finale di vendita tutt’altro che impossibile, il risparmio posto in essere vi farà davvero impazzire.

La sua scheda tecnica inizia con dimensioni che, dati alla mano, possiamo considerare quasi inferiori alle aspettative, essendo comunque un prodotto che raggiunge 198 grammi di peso, passando per 152,8 x 72 x 8,5 millimetri di spessore. Il processore è un Google Tensor G4 con GPU Mali-G715 MC7, che viene affiancato da una configurazione che prevede 12GB di RAM e 256GB di memoria interna (non espandibile).

Amazon abbassa di molto il prezzo di Google Pixel 9

L’occasione per spendere poco sull’acquisto di Google Pixel 9 non poteva essere più ghiotta, essendo comunque disponibile una fantastica promozione, a tiratura limitata, essendo comunque lo smartphone in vendita con scorte ridotte. Il suo listino di 999 euro viene ridotto di quasi il 20%, per arrivare così a spendere solamente 799 euro per il suo acquisto definitivo. L’ordine lo potete effettuare qui.

Il display è da 6,3 pollici di diagonale, trattasi di un buon OLED con densità di 422 ppi, protezione Gorilla Glass Victus, ma soprattutto un refresh rate che può raggiungere i 120Hz, per una maggiore fluidità in fase di utilizzo, e la possibilità così di godere di un maggiore quantitativo di contenuti. Il comparto fotografico, per quanto riguarda la parte posteriore, è composto da due sensori: un principale da 50 megapixel, ed anche un secondario ultragrandangolare da 48 megapixel, per riuscire ad allargare il campo visivo di ripresa fino a 123 gradi, nonché riuscire a scattare istantanee fino a 8165 x 6124 pixel. La batteria è un componente da 4700mAh, che può comunque garantire una discreta autonomia generale.