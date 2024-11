Continuano le favolose offerte e sconti proposti dal colosso giapponese Sony su PlayStation Store In occasione del Black Friday 2024. Da qualche giorno, infatti, l’azienda ha reso disponibili tantissimi videogiochi a dei prezzi super accessibili per celebrare questo noto evento internazionale di acquisti. Gli sconti e le offerte proposte continuano e ogni giorni spuntano tante occasioni di rilievo. In particolare, gli utenti potranno inoltre acquistare tanti videogiochi ad un prezzo che si aggira interno a soli 5 euro. Vediamo qui di seguito le offerte migliori.

PlayStation Store, ancora super sconti per il Black Friday 2024

In questi ultimi giorni sono ancora disponibili i fantastici sconti ed offerte su PlayStation Store resi disponibili in occasione del noto evento del Black Friday 2024. Come già accennato in apertura, infatti, il colosso giapponese Sony continua a stupire i suoi clienti con sconti ed offerte di rilievo.

Gli utenti potranno quindi acquistare tanti videogiochi a dei prezzi ancora più accessibili, che in alcuni casi arrivano a soli 5 euro. Per gli amanti della saga di Resident Evil, in particolare, sono disponibili diversi videogiochi in sconto. Segnaliamo ad esempio i titoli denominati Resident Evil Revelations 2 Deluxe e Resident Evil Revelations. Gli utenti potranno portarsi entrambi a casa ad un prezzo folle di soli 4,99 euro ciascuno.

Le novità non finiscono però qui. Su PlayStation Store, sempre in occasione del Black Friday 2024, sono disponibili all’acquisto alcuni videogiochi che hanno un prezzo addirittura inferiore ai 5 euro. Tra questi, non possiamo ad esempio non segnalare Five Nights at Freddy’s, il quale è proposto ad un costo di soli 3,59 euro. Ci sono poi diversi proposti anche ad un prezzo più basso. Tra questi, segnaliamo i videogiochi denominati Kingdom Come: Deliverance, Dead Island Definitive Collection, Civilization VI e Prey.

Tutti questi videogiochi sono al momento disponibili all’acquisto su PlayStation Store ad un prezzo decisamente folle di appena 2,99 euro ciascuno. Insomma, Sony sta continuando a sbaragliare la concorrenza con queste favolose offerte per il Black Friday 2024.