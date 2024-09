Recentemente Sony ha fatto molto parlare di sé dopo l’annuncio ufficiale della sua console di ultima generazione, nel dettaglio a colpire gli utenti è stato il prezzo di lancio che nel mercato europeo arriva a 799,99 €, un valore ritenuto da tantissimi utenti troppo elevato e privo di senso.

Ecco che sulla questione ha deciso di intervenire proprio Sony tramite un portavoce, parliamo di Toshi Aoki, senior product manager chi ha voluto spiegare il perché del prezzo elevato, parlando per l’appunto del prodotto preso in esame.

Pro significa Premium

Il portavoce sostanzialmente ha spiegato che il prezzo della console deriva dal fatto che quest’ultima non è semplicemente un modello di media generazione, si tratta al netto di un prodotto Premium per giocatori che non si accontentano e vogliono giocare ad un livello di qualità superiore rispetto a quello garantito dal modello base, si tratta dunque di una particolare stratificazione che in un certo senso, richiama quella fatta da Apple con i suoi iPhone standard e Pro.

Di conseguenza, a giustificare il prezzo così elevato sono alcune tecnologie presenti all’interno del prodotto che consentono per l’appunto di ottenere un’esperienza più elevata rispetto alla versione base con specifiche particolari come il supporto al Wi-Fi sette, la presenza di un SSD più capiente e la presenza di una GPU personalizzata che consente anche l’utilizzo della tecnologia PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), un particolare algoritmo di intelligenza artificiale che consente l’upscaling delle immagini.

In soldoni dunque si tratta di un prodotto dedicato ad una nicchia di utenza che proprio non vuole accontentarsi e vuole godere di tutto il massimo della tecnologia nel mondo del gaming, ovviamente per poter accedere a prodotti di questo genere il prezzo da pagare è nettamente più alto e Sony non ha fatto altro che rimarcare questa dinamica con il prezzo di vendita della sua PS5 Pro.