Il produttore tech Teclast continua ad investire nel settore dei tablet con tanti nuovi prodotti di diverse tipologie.nel corso delle ultime ore, in particolare, l’azienda ha presentato in veste ufficiale sul mercato tech il suo nuovo tablet di fascia entry in versione sia solo Wi-Fi sia con supporto alla connettività LTE, ovvero il nuovo Teclast M50 Mini. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche principali.

Teclast annuncia ufficialmente sul mercato il nuovo tablet Teclast M50 Mini

Il produttore tech Teclast ha da poco ampliato la sua gamma di tablet tecnologici con l’arrivo di un nuovo prodotto. Come già accennato in apertura, infatti, l’azienda ha da poco annunciato sul mercato il suo nuovo Teclast M50 Mini. Si tratta di un tablet appartenente alla fascia medio-bassa del mercato e, come suggerisce anche il nome, le sue dimensioni sono piuttosto contenute.

Questo nuovo tablet, infatti, dispone di un display non molto estesa. La diagonale è pari a 8.7 pollici ed è presente una risoluzione pari ad HD. Si tratta di un pannello con tecnologia IPS LCD e, sorprendentemente per questa fascia di prezzo, è presente una elevata frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. Il formato factor è poi pari a 16:10. Questo, assieme al display non esageratamente grande, rende questo dispositivo ideale in diversi ambiti e anche in mobilità.

Come già detto, il nuovo tablet di Teclast è disponibile in versione con solo supporto Wi-Fi o in versione con supporto alla connettività LTE. La versione con supporto Wi-Fi, in particolare, è alimentata da un processore di casa Unisoc. Si tratta del soc Unisoc T616, con tagli di memoria comprendenti fino a 4 GB di RAM e fino a 64 GB di storage interno. La versione con supporto LTE, invece, è alimentata dal soc Unisoc T606 con tagli di memoria con fino a 6 GB di RAM e fino a 128 GB di storage interno.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Teclast M50 Mini è già disponibile all’acquisto ad un prezzo di partenza di 45$, ovvero a circa 42 euro al cambio attuale.