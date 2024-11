KIA EV4: pronta al debutto la nuova elettrica coreana

KIA sta portando avanti un’espansione ambiziosa della sua gamma elettrica, e il prossimo modello a fare il suo ingresso sarà proprio la KIA EV4. La nuova vettura, prevista per il 2024, è stata avvistata di recente durante i test sul famoso circuito del Nürburgring, segno che la casa coreana sta lavorando per affinare assetto e performance. La KIA EV4 sarà disponibile in due versioni di carrozzeria, entrambe già intercettate in foto spia: una versione berlina e una hatchback. Sarà disponibile su tutti i mercati? Su questo punto, KIA non ha ancora dato conferme, ma entrambe le versioni puntano a offrire un mix di versatilità e stile, in linea con la nuova identità visiva del marchio.

Tecnologia e meccanica avanzate per la KIA

Come sarà davvero questa nuova EV4? Pur essendo ancora camuffata, la EV4 lascia intravedere dettagli chiave che richiamano i concept KIA, specie nel frontale, che riprende alcuni elementi stilistici dei modelli EV5 ed EV9: fari sottili e una linea grintosa che aggiunge personalità. Il profilo è dinamico, con il tetto che termina in uno spoiler discreto e gruppi ottici posteriori dal design moderno. KIA ha scelto come piattaforma la E-GMP. Questa proviene dal gruppo Hyundai ed è già utilizzata per modelli di successo come la EV6.

All’interno, il marchio punta su tecnologia e comfort. La plancia, a quanto pare, presenterà un grande pannello che spiccherà subito all’occhio. Tale pannello racchiuderà i display per strumentazione e infotainment così da rendere l’uso dell’auto ancor più avanguardistico. E per quanto riguarda la meccanica? Non ci sono dati certi per ora, solo supposizioni. Si ipotizza che la EV4 erediti le motorizzazioni della KIA EV3, con una potenza di 150 kW e due opzioni di batteria. La prima dovrebbe essere una da 58,3 kWh e l’altra da 81,4 kWh. Entrambe le versioni assicureranno probabilmente una buona autonomia e performance elevate. Con un design che non teme confronti e tecnologia all’avanguardia, sembra che questa vettura abbia tutte le carte in regola per emergere nel 2024. Non resta che attendere il debutto ufficiale per scoprire se la EV4 saprà davvero soddisfare le alte aspettative del mercato.