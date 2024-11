il Ryzen 7 9800X3D si prepara a sostituire il Ryzen 7 7800X3D come opzione ideale per le configurazioni da gioco e promette di dare soddisfazioni. Nei punteggi apparsi in questi giorni nel database di Geekbench supera infatti il suo predecessore del 23% circa sia in multi-thread che in single thread. Ed è in grado di spingersi oltre grazie all’overclock.

Le caratteristiche

Il Ryzen 7 9800X3D portato dai 5,2 GHz di frequenza massima stock a quasi 5,5 GHz è più veloce del Ryzen 7 7800X3D del 27% circa in multi-thread e del 27,5% in single thread, e supera anche i nuovi processori top di gamma Intel e AMD.

Come il Ryzen 7 7800X3D, il Ryzen 7 9800X3D è un processore da 8 core e 16 thread che fa leva sulla 3D V-Cache per garantire un boost prestazionale nei giochi e negli applicativi che la sfruttano. Può però contare su una cache tridimensionale più evoluta e su altre novità che comprendono le migliorie della nuova architettura Zen 5, una frequenza base più alta di 500 MHz, una frequenza in boost più alta di 200 MHz e, come anticipato, l’overclock.

Le nuove modalità, inoltre, che Asus e Gigabyte hanno sviluppato per migliorare ulteriormente le prestazioni in gioco dei processori Ryzen, compresi quelli della serie 7000, e che sono già disponibili tramite aggiornamento BIOS per diverse schede madri X870, X670, B650 e A620. La Turbo Game Mode di Asus disattiva un CCD nei processori che ne hanno due, come i futuri Ryzen 9 9900X3D e Ryzen 9 9950X3d, ed è pensata per ridurre le latenze e incrementare quindi le prestazioni nei giochi. La X3D Turbo Mode di Gigabyte ottimizza invece il carico di lavoro dei processori e funziona con tutti i modelli delle serie Ryzen 7000X3D, Ryzen 9000 e Ryzen 9000X3D. Tuttavia offre risultati migliori con i modelli dotati di due CCD. Si parla infatti di incrementi prestazionali fino al 18% per i Ryzen 9000 da 16 core e fino al 5% per il Ryzen 7 9800X3D.

Scheda tecnica