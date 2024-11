Il produttore tech ZTE ha da poco svelato in veste ufficiale per il mercato delle Filippine un nuovo interessante smartphone di fascia medio-bassa a marchio Nubia. Ci stiamo riferendo in particolare al nuovo Nubia V70 Design e, secondo quanto è emerso, quest’ultimo potrebbe presto raggiungere altri mercati sotto il nome di ZTE V70 Design. Tra le caratteristiche, spicca la presenza di una backcover realizzata in materiale simil pelle. Vediamo qui di seguito i dettagli.

ZTE svela in veste ufficiale sul mercato il nuovo Nubia V70 Design

Nel corso delle ultime ore è stato annunciato in veste ufficiale per il mercato delle Filippine un nuovo smartphone a marchio Nubia. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Nubia V70 Design, un device appartenente alla fascia medio-bassa del mercato ma con alcune caratteristiche di rilievo. Tra queste, spicca infatti la presenza di due versioni disponibili con una backcover realizzata con materiale in simil pelle.

Lo smartphone sarà disponibile con questa tipologia di backcover in due colorazioni, ovvero Orange e Jade Green. Sono poi disponibili due altre colorazioni più classiche con una backcover in vetro, ovvero Black e Rose Pink. Per quanto riguarda la parte frontale, qui troviamo un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale pari a 6.7 pollici in risoluzione HD+ con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.

La parte posteriore dello smartphone ospita poi il comparto fotografico. Quest’ultimo è composto da un sensore fotografico principale da 50 MP più due sensori ausiliari, mentre sul fronte troviamo una fotocamera per i selfie da 16 MP. Dal punto di vista prestazionale, invece, a bordo è presente un processore di casa Unisoc. Si tratta nello specifico del soc Unisoc T606 con in accoppiata un unico taglio di memoria comprendente fino a 4 GB di RAM e fino a 256 GB di storage interno.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Nubia V70 Design sarà disponibile all’acquisto ad un prezzo di circa 90 euro al cambio attuale. Ricordiamo che questo device potrebbe arrivare presso altri mercati sotto il nome di ZTE V70 Design.