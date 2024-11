Il costruttore tedesco BMW non dedica il proprio lavoro esclusivamente alla realizzazione di veicoli con specifiche tecniche del tutto importanti. Nel corso degli anni abbiamo avuto modo di conoscerlo grazie ad una serie di differenti soluzioni che puntano a conquistare diverse tipologie di utenti in settori differenti. Non a caso, infatti, la divisione BMW Motorrad ha annunciato le nuove F 900 R e F 900 XR.

Ci troviamo in questo caso davanti a due modelli su cui il costruttore tedesco ha deciso di effettuare un ottimo lavoro, andando ad effettuare una serie di aggiornamenti non solo estetici ma anche tecnici. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che riguardano le nuove F 900 R e F 900 XR.

BMW: i dettagli delle nuove F 900 R e F 900 XR

A contraddistinguere i due modelli la presenza del motore bicilindrico da 895 cc in grado di erogare 105 CV a 8.500 giri/min e una coppia di 93 Nm a 6.750 giri/min. Con il nuovo aggiornamento, il costruttore ha deciso di introdurre nuove forcelle telescopiche rovesciate, che possono essere regolate, e cerchi in alluminio fuso con un peso inferiore di 1,8 kg rispetto alle versioni precedenti. Non a caso, tale modifica ha portato ad una riduzione del peso del veicoli di ben 3 chilogrammi.

Dettaglio del tutto importante è l’introduzione del BMW Motorrad ABS Pro, che consente di avere maggiore sicurezza durante le frenate in curva. Non manca di serie, il Dynamic Brake Control fondamentale garantire maggiore controllo.

Il costruttore ha deciso di proporre la F 900 R è disponibile in tre colori. Nello specifico, la variante base in Snapper Rocks Blue metallizzato, la versione Triple Black in Blackstorm metallizzato e la versione Sport in Lightwhite with Racingblue metallizzato. Per quanto riguarda la F 900 XR, la versione base è disponibile in Racing Red, la versione Triple Black in Blackstorm metallic e la versione Sport in Lightwhite with Racingblue metallic.

Per quanto riguarda i prezzi, la F 900 XR parte da 12.250 euro mentre la F 900 R da 9.650 euro.