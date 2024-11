Il produttore tech ZTE ha da poco sfornato un nuovo prodotto. Ci stiamo riferendo nello specifico ad un nuovo smartphone appartenente alla fascia media del mercato, ovvero il nuovo ZTE Blade V70. Quest’ultimo sembra già essere disponibile all’acquisto sul mercato e dispone di alcune caratteristiche molto particolari, come ad esempio una sua versione della Dynamic Island. Vediamo qui di seguito i dettagli.

ZTE svela ufficialmente sul mercato il nuovo ZTE Blade V70, ecco le specifiche

Nel corso delle ultime ore il produttore tech ZTE ha annunciato in veste ufficiale sul mercato un nuovo smartphone di fascia media. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo ZTE Blade V70. Quest’ultimo, come già accennato, si tratta di un dispositivo piuttosto interessante e che può vantare una feature simile a quella introdotta qualche tempo fa da Apple.

Il nuovo device a marchio ZTE può infatti vantare la presenza di una sua versione della Dynamic Island. Quest’ultima viene denominata in questo caso da ZTE Live Island 2.0 e, in maniera analoga a quella di Apple, mostrerà l’arrivo di notifiche e molto altro. Sul fronte troviamo poi un display con tecnologia IPS LCD. La diagonale è pari a 6.7 pollici ed è inoltre presente una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.

Il comparto fotografico include poi un sensore fotografico posteriore principale da 108 MP, mentre sul fronte è presente una selfie camera da 16 MP. Le prestazioni sono invece affidate ad un innominato soc octa core da 2 GHz. È infine presente una batteria con una capienza da 5000 mah con supporto alla ricarica rapida da 22.5W. il sistema operativo installato a bordo è invece Android 14 con l’interfaccia utente personalizzata da ZTE, ovvero la MyOS 14.

Per il momento, l’azienda non ha svelato ancora i prezzi di vendita ufficiali e la disponibilità sul mercato di questo nuovo ZTE Blade V70. Vi terremo aggiornati.