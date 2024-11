Dopo aver annunciato ufficialmente due nuovi modelli della serie Oppo Find X8, il noto produttore tech ha da poco reso disponibile a livello globale i nuovi device. Per il mercato europeo, in particolare, è previsto l’arrivo del flagship dell’azienda, ovvero il nuovo Oppo Find X8 Pro. Si tratta di un dispositivo estremamente completo, che può contare su un comparto fotografico realizzato in collaborazione con Hasselblad e può inoltre vantare prestazioni elevatissime.

Oppo Find X8 Pro, il nuovo flagship dell’azienda arriva in Europa

Il produttore tech Oppo ha finalmente reso disponibile anche in Europa il suo ultimo smartphone flagship della nuova famiglia Oppo Find X8. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Oppo Find X8 Pro. Si tratta di un prodotto di estrema qualità e che integra le avanzate tecnologie AI di Oppo.

Pete Lau, il vice presidente senior di Oppo, ha così dichiarato: “Con la Serie Find X8, abbiamo oltrepassato i limiti che hanno caratterizzato gli smartphone per generazioni, stabilendo un nuovo standard globale di eccellenza, soprattutto con il Find X8 Pro“.

Il nuovo Oppo Find X8 Pro presenta un design ultra sottile, con la presenza sul retro dell’ormai iconico Cosmos Ring. Con il nuovo flagship, Oppo ha introdotto Hasselblad Master Camera System di OPPO, con uno zoom potente e funzionalità all’avanguardia. Lo smartphone può vantare la presenza di quattro sensori fotografici da ben 50 MP. Tra questi, ci sono anche una fotocamera periscopica da 135 mm che garantisce uno zoom ad alta distanza e una fotocamera grandangolare da 23 mm.



Le prestazioni sono poi di altissimo livello grazie alla presenza del nuovo soc MediaTek Dimensity 9400, il quale è costruito su processo a 3 nm di seconda generazione di TSMC e dotato del design all Big Core di seconda generazione di MediaTek. Sul fronte è poi presente un display ultra fluido con refresh rate da 120Hz e con una luminosità di picco pari a 1600 nits.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo flagship Oppo Find X8 Pro sarà disponibile all’acquisto su OPPO Store e presso i principali rivenditori di prodotti elettronici al prezzo consigliato al pubblico di 1199,99 euro. Per tutti coloro che lo acquisteranno entro il 31 dicembre 2024, sarà inoltre compreso nel prezzo anche il nuovo Oppo Watch X.