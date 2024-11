Motorola Moto G85 è per molti uno dei migliori smartphone in circolazione, in quanto in grado di racchiudere al proprio interno tutto ciò che l’utente avrebbe mai potuto desiderare, tra cui ad esempio un più che discreto comparto fotografico, richiedendo in cambio una spesa che potremmo ritenere complessivamente in linea con le aspettative.

Il suo pannello, leggermente curvo ai bordi, ha una dimensione di 6,67 pollici di diagonale, trattasi di un pOLED di eccezionale fattura, con risluzione FullHD+, che prevede quindi dettagli di livello superiore, oltre ad un refresh rate a 120Hz, perfetto per godere di una maggiore fluidità nell’utilizzo quotidiano e nella fruizione dei contenuti. Il processore è il Qualcomm Snapdragon 6s Gen3, con alle spalle una configurazione che prevede 12GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Motorola Moto G85: sconto del 41% valido per il Black Friday

Volete il massimo con il minimo sforzo? allora dovete assolutamente fare affidamento sul Motorola Moto G85, uno smartphone che viene proposto da Amazon con un risparmio di circa 140 euro, corrispondente per l’esattezza ad una promozione del 41% dal listino di 349 euro. In altre parole, se interessati all’acquisto, dovete sapere che andrete a spendere solamente 206 euro, con garanzia di 24 mesi ed anche mettendo le mani su uno device completamente sbrandizzato. Compratelo premendo qui.

Uno dei componenti di maggiore successo del dispositivo è sicuramente la batteria, che raggiunge i 5000mAh, con la sua possibilità comunque di utilizzarla anche per lunghe giornate, con supporto alla ricarica rapida, prima di essere costretti a ricorrere alla presa a muro. Nella parte posteriore si possono trovare ben due sensori differenti: un principale da 50 megapixel, ed anche un secondario da 8 megapixel di ottima qualità generale, non al livello del precedente, ma più che soddisfacente.