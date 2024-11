La nota azienda giapponese Toyota ha usato il salone dell’auto di Guangzhou 2024 per mostrare in pubblico la sua nuova auto berlina elettrica nel formato di un concept, quest’ultima fa da finestra sul futuro dell’azienda nel mercato cinese all’interno del quale, ovviamente si trova ad affrontare una concorrenza a dir poco spietata e difficile da combattere, visti i grandi marchi che dominano il mercato interno.

L’auto mostrata al salone

La nuova auto di Toyota si fa notare per una linea decisamente molto filante interrotta da solchi fatti da tagli netti con forme affilate che permettono di donare un evidente dinamicità senza perdere in eleganza, i fari LED sono molto sottili e aiutati da una barra luminosa che cattura la l’attenzione nella zona anteriore, la coda invece è massiccia ma allo stesso tempo alleggerita da una barra luminosa che attraversa il corpo della vettura da un lato all’altro.

La vettura in questione dopo essere stata mostrata per la prima volta al salone di Guangzhou esordirà nel mercato cinese nel 2025, per quanto riguarda la sua produzione le ipotesi indicano che verrà prodotta in Cina e le componenti più importanti i quali la batteria e il motore saranno prodotte da BYD.

Per quanto riguarda proprio la batteria, è altamente probabile che la vettura in questione sarà dotata di batterie con capacità fino a 65 kWh in grado di offrire un’autonomia massima che potrebbe oscillare da 515 a oltre 610 km.

Si tratta senza alcun dubbio di un passo molto importante per Toyota e soprattutto di un obiettivo certamente non da poco dal momento che la vettura in questione si troverà competere con prodotti del calibro di BYD Han e Xiaomi SU7.

Rimane dunque che attendere ulteriori informazioni direttamente dall’azienda o l’arrivo ufficiale della vettura nel mercato cinese, sicuramente le premesse sono le migliori per vedere l’arrivo di un prodotto importante.