Samsung Galaxy S24 Ultra è disponibile su Amazon ad un prezzo estremamente convincente e conveniente, finalmente gli utenti si ritrovano a poterlo acquistare senza dover investire cifre folli per il suo acquisto, il prodotto risulta essere facilmente acquistabile da tutti nella sua più interessante versione.

Lanciato agli inizi del 2024, lo smartphone è caratterizzato prima di tutto da dimensioni più grandi del normale, raggiungendo 162,3 x 79 x 8,6 millimetri, con un peso di 232 grammi gravato dalla presenza, all’interno della scocca, della S Pen. L’attenzione viene però catturata dalla presenza di un display da 6,8 pollici, con risoluzione 1440 x 3088 pixel, un Dynamic Amoled 2X che raggiunge 501 ppi, con un refresh rate che si estende fino ad un massimo di 120Hz e protezione Gorilla Glass Armor. Il processore è il top di gamma, del momento del lancio, un Qualcomm Snapdragon 8 Gen3, che viene affiancato dalla presenza di GPU Adreno 750, con alle spalle 12GB di RAM e fino a 1TB di memoria interna (non epsandibile).

Samsung Galaxy S24 Ultra: ottima occasione su Amazon

Il prezzo di vendita di questo ottimo smartphone è fortemente ribassato rispetto al suo listino iniziale di 1169 euro, infatti è previsto uno sconto di 305 euro, che lo porta effettivamente a costare solamente 864 euro, con alle spalle garanzia legale della durata di 24 mesi, ed ovviamente è completamente sbrandizzato. Acquistatelo subito qui.

La fotografia è divenuta molto importante negli ultimi anni, per questo motivo gli utenti possono finalmente fare affidamento su smartphone sempre più completi sotto questo punto di vista. Il Galaxy S24 Ultra integra addirittura 4 sensori nella parte posteriore: un principale da 200 megapixel, seguito da un ultragrandangolare da 50 megapixel, passando per un teleobiettivo 5X da 12 megapixel, per finire con un effetto bokeh/macro da 10 megapixel.