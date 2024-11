Le sorprese da parte del noto operatore telefonico virtuale Kena Mobile per festeggiare il Black Friday 2024 sembra che non siano ancora finite. Giusto l’altro giorno l’operatore ha reso disponibile una muova super offerta di rete mobile, ma a quanto pare non basta. L’operatore ha infatti deciso di rendere disponibile anche una nuova promo che permette di ricevere 100 GB di traffico dati aggiuntivi alla propria offerta ad un prezzo decisamente interessante. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Kena Mobile, arriva una nuova promo con 100 GB aggiunti per il Black Friday

A quanto pare per l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile i festeggiamenti per il Black Friday 2024 non sono ancora finiti. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore ha deciso di proporre anche una nuova promo super interessante. Nello specifico, si tratta della promo denominata Kena Opzione 100 Giga. Quest’ultima permette agli utenti di ricevere fino a 100 GB di traffico dati aggiuntivi a quelli previsti solitamente dalla propria offerta.

La particolarità di questa super promozione per il Black Friday 2024 è sicuramente il prezzo a cui è proposta. L’operatore virtuale ha infatti deciso di proporre questa promo ad un super prezzo. Gli utenti dovranno sostenere infatti un costo di soli 1,99 euro. Questi giga extra saranno utilizzabili per un periodo di tempo di 30 giorni. Dopo di che , la promozione in questione sarà disattivata in maniera automatica.

Per il momento, l’operatore non ha segnalato una data di scadenza per questa promozione. Si tratta comunque di un’altra fantastica sorpresa proposta dall’operatore virtuale Kena Mobile per tutti i suoi clienti con un’offerta già attiva. Ricordiamo comunque che per il Black Friday 2024, l’operatore ha già reso disponibile un’altra interessante offerta di rete mobile. Quest’ultima si chiama Kena 4,99 Smart 100. Quest’ultima ha un costo di soli 4,99 euro al mese. Gli utenti potranno usufruire ogni mese di ben 100 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri.