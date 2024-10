Una partnership storica tra Formula 1 e Mattel è stata siglata proprio in queste ore. La massima categoria del motorsport ha siglato un accordo di licensing globale per la creazione di prodotti Hot Wheels a tema F1.

Le monoposto di Formula 1 arriveranno in scala 1:64 a partire dal 2025 per la gioia degli appassionati ma non è l’unica novità annunciata. Infatti, come parte dell’accordo di partnership, è previsto il lancio di una monoposto di F1 unica nel suo genere.

Il modellino è una edizione limitata presentata su Mattel Creations. La livrea da corsa Hot Wheels è speciale e presenta il numero ’68’ sul musetto. La vettura è proposta con un set di pneumatici intercambiabili ed è caratterizzata dal telaio in metallo.

Formula 1 ha raggiunto un accordo di partnership con Mattel per la creazione di un alinea prodotti dedicata a marchio hot Wheels

Per quanto riguarda invece le Hot Wheels, il brand realizzerà una gamma completa di prodotti. Le monoposto delle varie squadre saranno affiancate da prodotti su licenza destinati sia ai giovani appassionati ma anche ai collezionisti di tutto il mondo.

La partnership si estenderà anche in pista, con il marchio Hot Wheels presente in occasione dei Gran Premi. Non mancheranno attività dedicate per festeggiare la passione per i motori con tutti gli appassionati presenti sui circuiti di tutto il mondo.

Come dichiarato da Emily Prazer, Chief Commercial Officer della F1: “Questa entusiasmante collaborazione con Mattel unirà l’adrenalina delle corse automobilistiche e l’emozione delle auto giocattolo, offrendo l’opportunità di vedere i dettagli che caratterizzano un’auto F1, tutto nella palma della mano”.

L’annuncio è stato accolto con entusiasmo anche da Roberto Stanichi, Vicepresidente Esecutivo di Hot Wheels e responsabile dei veicoli e dei set da costruzione di Mattel. Il dirigente ha confermato che “Non si tratta solo di una partnership; è una celebrazione della velocità, della creatività e dell’innovazione che offrirà ai fan un nuovo modo di interagire con il nostro sport”.