Se siete interessati a cambiare promozione sul vostro numero di telefono o volete sottoscriverne una nuova un provider che certamente merita la vostra attenzione e Fastweb, quest’ultimo in Italia è molto famoso grazie alla propria infrastruttura di rete davvero solida ed efficiente, quest’ultima funziona talmente bene da aver permesso al provider giallo di ottenere il titolo di provider con la rete Internet più veloce d’Italia per la quarta volta.

Il provider in questione dunque punta fortemente sulla propria connessione Internet ed è dunque che quest’ultima è un punto fondamentale in tutte le sue promozioni che sono caratterizzate dalla connettività 5G che offre prestazioni davvero di primissimo livello, dunque se state cercando una promozione che vi garantisca tutto è necessario con una velocità davvero senza paragoni, quella che vi proponiamo oggi e sicuramente la più adatta alle vostre esigenze.

La più venduta

La promozione in questione è presente sul sito Internet di Fastweb e al costo di 9,95 € al mese permette di accedere a ben 200 GB di traffico dati in connettività 5G abbinati a minuti limitati verso tutti e 200 SMS verso tutti, ovviamente questo significa che potrete accedere alla rete superveloce di Fastweb ma solo se il vostro smartphone supporta il 5G, altrimenti potete accontentarvi di una promo in 4G più economica presenta sul mercato.

Per quanto riguarda le altre caratteristiche completamente gratuito e anche la ricezione della Sim o della eSIM completamente gratis, tutto ciò che dovete fare è sottoscrivere la promo sul sito Internet, autenticandovi tramite SPID.

Dunque, nel caso siate interessati i passi da seguire sono molto semplici e vi consentiranno di accedere senza troppi problemi alla promo in questione che è disponibile sia per coloro che sottoscrivono un nuovo numero di telefono sia per coloro che magari desiderano effettuare la portabilità da un altro operatore telefonico, dunque nulla di più facile.