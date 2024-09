Iliad: il meglio è disponibile con soli 7 EURO al mese

Non poteva passare sotto traccia in questo periodo di grandi offerte il nome di Iliad, un gestore talmente forte che in soli sei anni si è preso l’intera scena quasi arrivando a 12 milioni di utenti attivi. L’obiettivo è proprio quello, in quanto al momento Iliad possiede poco più di 11 milioni di seguaci.

È questo il momento di spingere forte con le sue migliori promozioni, peraltro ancora disponibili sul sito ufficiale.

Iliad distrugge tutti con delle offerte già viste ma a prezzi ancora più bassi, ecco quali

Quando arrivano le nuove offerte di Iliad, c’è poco da dire: sono sempre convenienti e piene di contenuti interessanti. A dimostrarlo sono innanzitutto le due offerte che fanno parte della stessa gamma, ovvero le famosissime Giga. La prima è sicuramente la Giga 120, una soluzione davvero interessante perché costa ogni mese solo 7,99 € per sempre. Questa include al suo interno minuti senza limiti verso ogni gestore mobile e fisso con SMS senza limiti e con 120 giga in 4G per navigare sul web.

La Giga 250 invece è ancora più performante siccome oltre ai minuti e ai messaggi già visti, offre mensilmente anche 250 giga in 5G. Il prezzo mensile equivale solamente a 11,99 € al mese, prezzo che dura per sempre senza mai scadere.

Per ultima l’offerta che sta scadendo proprio in queste ore, ovvero la famosissima Flash 200. Questa offre gli stessi minuti e messaggi già visti ma con 200 giga in 5G per 9,99 € al mese per sempre.

La grande peculiarità di un gestore come Iliad oltre a trattenere per sempre le sue offerte migliori allo stesso prezzo, è quella di non finire mai con le attività promozionali. Secondo quanto riportato, anche questa volta tutte le offerte che costano almeno 9,99 € al mese possono aprire l’accesso all’offerta per la fibra ottica a soli 19,99 €. Ovviamente insieme a tutti questi aspetti, c’è anche quello del 5G totalmente gratuito senza costi aggiuntivi.