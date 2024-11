Riduzione di prezzo davvero notevole è stata applicata da Amazon sull’acquisto del robot aspirapolvere Philips, infatti il prodotto viene scontato del 60% rispetto al suo listino originario, così da arrivare a poter spendere solamente 199 euro, senza doversi preoccupare di eventuali rinunce di funzionalità e specifiche.

Appartenente alla serie 3000, il robot viene definito aspirapolvere con funzione di lavapavimenti, infatti nella parte posteriore è possibile installare mop di vario genere pre la pulizia della superficie. La potenza massima di aspirazione è pari a 4000 Pa, con navigazione laser, che offre una discreta affidabilità e spostamento all’interno degli ambienti, con autonomia che può raggiungere anche 200 minuti di utilizzo continuativo.

Robot aspirapolvere Philips con una super promozione su Amazon

Un prezzo così basso nessuno se lo era mai aspettato, infatti il robot aspirapolvere Philips può essere davvero vostro con un risparmio più unico che raro, il suo listino di 499 euro crolla sotto i colpi del Black Friday di Amazon, sino ad arrivare ad un valore finale di soli 199 euro. La riduzione, pari al 60% del listino, è più che valida e soddisfacente, considerando a tutti gli effetti l’ottima qualità del device. Premete qui per acquistarlo.

Il modello di cui vi parliamo nell’articolo è l’XU3000/02, il sistema di controllo si concentra sia sulla parte superiore, mediante la pressione dei singoli pulsanti fisici, che con lo smartphone, per il suo controllo da remoto. Per raggiungere quest’ultima funzione, lo ricordiamo, è strettamente necessario avere a disposizione una connessione WiFi attiva, in caso contrario non sarà possibile accedervi. L’applicazione che permette di controllare il robot aspirapolvere risulta essere compatibile e disponibile per qualsiasi sistema operativo, sia Android che iOS, senza differenze o vincoli particolari nelle funzioni fruibili.