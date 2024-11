Confronto TIM e Vodafone, offerte mobili novembre: si arriva fino a 300 GB in 5G

Chiunque avesse pensato di cambiare gestore nell’ultimo periodo, può avere fortunatamente a disposizione tanta scelta. Innanzitutto ci sono i gestori principali del panorama della telefonia mobile italiana, ovvero TIM e Vodafone, entrambi in grado di proporre le migliori soluzioni mobili. Il confronto verte rispettivamente tra tre e due offerte, tutte piene di giga e tutte con alcune promozioni attive.

Le offerte TIM

TIM propone tre piani della gamma Power, ciascuno con caratteristiche specifiche per chi cerca tanti gigabyte e una rete affidabile. C’è dunque molta scelta e soprattutto non ci sono problemi per quanto riguarda la compatibilità: sono sempre gli stessi utenti provenienti dagli stessi gestori a poter avere l’opportunità di scegliere tutte e tre le soluzioni.

Power Special

Internet : 300 GB in 5G;

: 300 GB in 5G; Chiamate : Minuti illimitati;

: Minuti illimitati; SMS : 200;

: 200; Costo: 9,99 € al mese.

Power Iron

Internet : 150 GB in 4G;

: 150 GB in 4G; Chiamate : Minuti illimitati;

: Minuti illimitati; SMS : 200;

: 200; Costo: 6,99 € al mese.

Power Supreme Easy

Internet : 200 GB in 4G;

: 200 GB in 4G; Chiamate : Minuti illimitati;

: Minuti illimitati; SMS : 200;

: 200; Costo: 7,99 € al mese.

Con queste offerte, TIM punta a soddisfare le esigenze di chi naviga molto, offrendo una copertura capillare e velocità elevate soprattutto con la Power Special in 5G. Da ricordare poi che solo per il primo mese il costo del canone sarà totalmente gratuito.

Le offerte Vodafone

Anche Vodafone ha due proposte dedicate a chi proviene da Iliad o operatori virtuali. Si tratta delle tariffe Silver, entrambe con un prezzo scontato per il primo mese.

Silver 100

Internet : 100 GB in 4G;

: 100 GB in 4G; Chiamate : Minuti illimitati;

: Minuti illimitati; SMS : 200;

: 200; Costo: 7,99 € al mese (5 € il primo mese);

Silver 150

Internet : 150 GB in 4G; Chiamate : Minuti illimitati; SMS : 200; Costo : 9,99 € al mese (5 € il primo mese).



Chi crede che i giga proposti all’interno di queste due offerte di Vodafone non siano abbastanza, può sottoscrivere il servizio SmartPay. Questo permette di aggiungere 50 GB extra al piano senza costi aggiuntivi, semplicemente attivando la ricarica automatica tramite conto corrente.