Iliad e CoopVoce si sfidano: chi ha le migliori offerte mobili?

Nel mondo delle offerte telefoniche, CoopVoce e Iliad si sfidano con promozioni pensate per attrarre nuovi utenti. Da una parte, CoopVoce EVO 20 punta su semplicità e convenienza, dall’altra, Iliad offre opzioni con tanti giga e vantaggi aggiuntivi. Qual è la scelta giusta? Scopriamolo insieme.

CoopVoce EVO 20: l’essenziale a un prezzo imbattibile

La nuova EVO 20 di CoopVoce è un’offerta basic ma davvero interessante. Con soli 4,90€ al mese per sempre, offre:

Minuti illimitati verso tutti;

verso tutti; 1000 SMS ;

; 20 GB in 4G.

Un punto forte è che il prezzo resta bloccato per sempre. Inoltre, l’attivazione è gratuita per chi sceglie questa tariffa entro il 27 novembre. Ideale per chi non consuma molti dati e cerca una soluzione economica e trasparente.

Iliad: per chi vuole più Giga e servizi extra

Iliad propone tre offerte principali:

Giga 120: 120 GB in 4G, minuti e SMS illimitati a 7,99€ al mese; Giga 180: 180 GB in 5G, minuti e SMS illimitati a 9,99€ al mese; Giga 250: 250 GB in 5G, minuti e SMS illimitati a 11,99€ al mese.

Anche queste tariffe hanno prezzi bloccati, quindi niente sorprese future. Un aspetto molto importante che bisogna tenere a mente è che l’offerta non è disponibile solo per i nuovi utenti. La prima ad esempio infatti può essere attivata da tutti i già clienti Iliad a patto che abbiano una soluzione già attiva che costi meno 7,99€.

C’è anche una promo per la fibra: chi sceglie Iliad con la Giga 180 o la Giga 250 può avere la fibra ottica a casa a 19,99€ al mese, invece di 24,99€. Il principio infatti vale per chi opta per un’offerta da almeno 9,99 € al mese lato mobile.

Se consumate pochi dati e volete risparmiare il più possibile, CoopVoce EVO 20 è una soluzione vincente. Con meno di 5€ al mese, avete minuti illimitati e una buona quantità di Giga per navigare. Tuttavia, se puntate su tanti dati, velocità 5G e volete sfruttare i vantaggi della fibra a prezzo scontato, le offerte Iliad sono un’ottima alternativa. La scelta dunque sta solo ed unicamente a voi.