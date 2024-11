TIM batte tutti: lo fa con le Power fino a 300 GB in 5G

Ogni valutazione di fronte all’eventualità di un cambio gestore potrebbe convergere in questo momento su un unico gestore molto famoso. Sì, stiamo parlando di TIM, azienda che questa volta propone tre nuove offerte. Queste sono state appositamente pensate per chi proviene da Iliad o da operatori virtuali. Con queste tariffe, gli utenti possono avere giga in abbondanza, minuti senza limiti e un costo mensile davvero vantaggioso. Ecco i dettagli delle promozioni.

Power Special: 300 GB in 5G a 9,99€ al mese

La Power Special è l’ideale per chi cerca velocità e tanto spazio per navigare. Con questa tariffa si hanno mensilmente:

300 GB di traffico dati in 5G;

di traffico dati in 5G; Minuti illimitati per chiamare chi si desidera;

per chiamare chi si desidera; 200 SMS inclusi.

Il prezzo consiste in soli 9,99€ al mese, e il primo mese non si paga.

Power Iron: 150 GB in 4G a 6,99€ al mese

Chi preferisce invece una soluzione più economica, può averla con la Power Iron che offre un ottimo pacchetto con:

150 GB in 4G;

in 4G; Chiamate illimitate verso tutti i numeri;

verso tutti i numeri; 200 SMS compresi nel prezzo.

Questa offerta costa solo 6,99€ al mese e include il primo mese gratis.

Power Supreme Easy: 200 GB in 4G a 7,99€ al mese

Per chi cerca un compromesso tra costo e giga, Power Supreme Easy è perfetta. Con questa tariffa ecco a disposizione:

200 GB di traffico dati in 4G;

di traffico dati in 4G; Minuti illimitati per parlare senza limiti;

per parlare senza limiti; 200 SMS inclusi.

Il prezzo è di 7,99€ al mese, e anche qui il primo mese è gratuito.

Tutte e tre le offerte garantiscono un primo mese gratis, tanti giga e chiamate senza limiti. Sono riservate a chi passa a TIM da Iliad o operatori virtuali, quindi se rientrate in questa categoria, non lasciatevi sfuggire questa occasione. C’è da ricordare inoltre che il primo mese è gratuito ma solo per questo periodo, per cui chi le sceglierà a dicembre, probabilmente non potrà beneficiare dello stesso trattamento.