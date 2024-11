iPhone 16 Pro Max vs ROG Phone 9 Pro: la sfida è sul gaming

Oggi la sfida riguarda due prodotti top di gamma che qualcuno non avrebbe mai messo a confronto vista la loro natura. Al centro della discussione ecco iPhone 16 Pro Max di Apple e ROG Phone 9 Pro di ASUS. Il campo di battaglia riguarda il gaming, con entrambi i dispositivi che vantano caratteristiche di alto livello. Quale dei due è il migliore per giocare? Vediamolo insieme analizzando prestazioni, gestione termica e funzionalità dedicate.

Prestazioni e grafica: iPhone sfida ROG Phone

iPhone 16 Pro Max è sicuramente il dispositivo del momento proprio grazie alle sue caratteristiche e al grande hype di cui gode Apple. Il prodotto si distingue grazie al nuovo chip A18 Pro e alla GPU a 6 core. Queste caratteristiche promettono un aumento delle prestazioni grafiche del 20% rispetto al modello precedente. Non manca poi il supporto al ray tracing hardware, con l’esperienza visiva nei giochi che diventa dunque più realistica, e la modalità “Game Mode” ottimizza frame rate e fluidità.

Dall’altra parte, ROG Phone 9 Pro punta tutto su hardware pensato per il gaming. Il chip Snapdragon 8 Elite, fino a 24 GB di RAM LPDDR5X e uno schermo con refresh rate di 185Hz garantiscono fluidità straordinaria, superando i 120Hz dell’iPhone, un vantaggio nei giochi che supportano frame rate elevati.

Gestione del calore

La gestione termica è cruciale per lunghe sessioni di gioco. L’iPhone 16 Pro Max offre un buon sistema di raffreddamento, ma tende a scaldarsi sotto stress e a ridurre la luminosità per evitare surriscaldamenti. Il ROG Phone 9 Pro, invece, brilla grazie a un sistema di raffreddamento avanzato: una ventola più grande, un foglio di grafite maggiorato e l’opzione dell’AeroActive Cooler X Pro, che non solo abbassa la temperatura ma aggiunge pulsanti fisici per un controllo migliore.

Funzionalità da gaming

L’iPhone 16 Pro Max è un telefono versatile, ideale per chi cerca un dispositivo completo che unisca gaming, fotografia e produttività. Tuttavia, il ROG Phone 9 Pro è una vera e propria macchina da gioco, con funzionalità come i trigger touch AirTriggers, due porte USB-C e un display personalizzabile AniMe Matrix sul retro.

Infine chi cerca uno smartphone per il gaming ma anche per altro, e ovviamente si trova bene nell’ecosistema Apple, può trovare in iPhone 16 Pro Max una scelta equilibrata. Nel caso in cui il gaming fosse invece una priorità assoluta, ROG Phone 9 Pro, con il suo focus specifico e la sua eccellente gestione termica, è il dispositivo perfetto.