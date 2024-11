Belkin ha ufficialmente richiamato un modello specifico del suo powerbank wireless. Si tratta del BoostCharge Pro BPD005. Il motivo di tale decisione riguarda un difetto di produzione che potrebbe causare surriscaldamenti pericolosi. È importante precisare che solo il modello con sigla BPD005 è coinvolto. Tutti gli altri dispositivi della stessa linea, come i BPD007 e BPD008, non presentano problemi. Dunque, possono essere acquistati e utilizzati senza problemi.

Belkin ritira uno dei suoi powerbank

Il BoostCharge Pro BPD005 è un powerbank wireless portatile. Quest’ultimo è da 10.000 mAh. È dotato di funzionalità riservate alla ricarica di dispositivi tecnologici. Come smartphone e Apple Watch. Il problema riguarda un difetto nella produzione. Tale problematica può provocare il surriscaldamento della batteria al litio. Ciò aumenta il rischio di incendio. Per tale motivo, Belkin ha disposto il ritiro del prodotto. Inoltre, l’azienda invita tutti i proprietari di tale modello a sospenderne l’uso. Inoltre, il powerbank deve essere conservato in un luogo sicuro. Il dispositivo deve essere allontanato da prodotti infiammabili. È utile separarlo anche da oggetti che potrebbero essere danneggiati in caso di malfunzionamento.

Un aspetto importante riguarda lo smaltimento del dispositivo. Quest’ultimo deve essere gestito come RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Dunque, deve essere smaltito nel modo corretto.

Belkin tutela i suoi utenti garantendo un rimborso completo per i clienti coinvolti. Per avviare la procedura, bisogna compilare un modulo online. Quest’ultimo è disponibile sul sito dell’azienda. Il form richiede alcune informazioni essenziali. Tra cui il numero di serie del dispositivo e una foto del prodotto. Ciò insieme ad una copia della ricevuta ottenuta con l’acquisto.

Gli utenti che possiedono il modello in questione devono seguire dettagliatamente le istruzioni pubblicate. Solo in tal modo sarà possibile preservare e garantire la propria sicurezza. Inoltre, seguire le indicazioni presentate aiuta a procedere con uno smaltimento corretto del modello powerbank di Belkin.