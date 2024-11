Black Friday Unieuro: PROMO SUPER su tecnologia e casa

Il Black Friday è l’evento più atteso dell’anno per fare acquisti risparmiando. Quest’anno, Unieuro propone una serie di offerte incredibili su tantissimi prodotti. Se state cercando qualità a prezzi eccezionali, siete nel posto giusto! La sua marea di proposte vi farà trovare sicuramente qualcosa che faccia al vostro caso. Troverete ogni cosa possibile, ogni più piccolo o grande device e di qualunque brand. Risparmierete tantissimo e sarete strafelici dei vostri acquisti.

Promo Unieuro del Black Friday in scadenza oggi

Le offerte di Unieuro per il Black Friday sono davvero imperdibili. Se volete aggiornare il vostro set-up tecnologico, non potete perdervi il Mac Mini M2 Core. È in offerta al costo super ribassato 761 euro, un prezzo spettacolare per chi cerca potenza e velocità. Non solo tecnologia, però! Anche per chi cerca articoli per la cura personale, ci sono ottime occasioni. Lo spazzolino Oral-B Vitality Pro Duo è disponibile a soli 39,99 euro, con un risparmio di ben 30 euro a vostra disposizione. Un’ottima soluzione per migliorare la vostra igiene orale quotidiana ed avere un sorriso strasplendente.

Se avete bisogno di un nuovo monitor, Unieuro ha pensato anche a questo. Il monitor LG Full HD è in offerta al costo davvero folle 79,99 euro, un prezzo super conveniente per la qualità che offre. Anche le stampanti sono protagoniste di questo Black Friday. La Canon PIXMA MG2556S è in vendita al prezzo super pazzo di appena 36,99 euro, un’occasione perfetta per chi cerca una stampante efficiente a basso costo. Se invece vi serve una multifunzione, la Epson WorkForce WF-2910DWF è disponibile a 69,90 euro.

Per chi è in cerca di una nuova lavatrice, la Hoover H-WASH 350 è in offerta a 429,90 euro. Un prezzo fantastico per un elettrodomestico affidabile e di grande qualità. Queste promozioni sono valide solo fino al 24 novembre, oggi. Non aspettate: recatevi in negozio o sul sito ufficiale di Unieuro per approfittarne! Questo Black Friday è l’occasione perfetta per fare grandi affari!