Da Pechino arriva una novità dal gigante tecnologico Xiaomi: il lancio del nuovo power bank Xiaomi Powerbank 10000 33W. Nonostante il nome possa far pensare a una capacità di 10.000 mAh, il dispositivo offre in realtà solo 5.500 mAh, mentre supporta una velocità di ricarica massima di 33 W. Questa scelta di denominazione potrebbe generare confusione tra gli utenti, soprattutto alla luce di un altro recente lancio dell’azienda. Solo pochi giorni fa, Xiaomi ha presentato un power bank denominato Xiaomi Powerbank 25000 212W, che, pur essendo indicato per capacità maggiori, offre effettivamente 14.000 mAh. Questo sistema di denominazione sembra creare un potenziale fraintendimento tra i consumatori.

Il Xiaomi Powerbank 10000 33W

Il Xiaomi Powerbank 10000 33W si distingue per alcune caratteristiche particolarmente pratiche. Una delle innovazioni più apprezzabili è il cavo integrato, che si può riporre in uno slot dedicato quando non è in uso, fungendo anche da cordino per il trasporto. Questo design intelligente non solo ottimizza lo spazio, ma elimina anche il rischio di perdere il cavo, un problema comune con molti power bank tradizionali.

In aggiunta al cavo principale, il power bank è dotato di una porta USB Type-C, che supporta una ricarica fino a 22,5 W. Questo consente una maggiore flessibilità nell’uso, pur mantenendo una gestione dell’alimentazione efficiente tra più dispositivi. Utilizzando il cavo di ricarica principale da 33 W, il power bank è in grado di ricaricare un Xiaomi 14 Pro fino al 51% in soli 30 minuti, dimostrando una notevole rapidità.

Il dispositivo include anche una modalità a bassa corrente, utile per caricare dispositivi a basso consumo, e supporta i protocolli di ricarica rapida più comuni, come PD 3.0 e QC 3.0. Le sue dimensioni compatte lo rendono particolarmente portatile e comodo da usare in viaggio.

Attualmente, il Xiaomi Powerbank 10000 33W è disponibile in Cina sulla piattaforma Youpin in due colorazioni, Deep Space Blue e Light Brown, al prezzo di 149 yuan, equivalente a circa 19 euro. Tuttavia, non ci sono ancora notizie riguardo alla sua eventuale commercializzazione in Europa, lasciando i consumatori europei in attesa di ulteriori aggiornamenti.