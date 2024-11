Il prezzo di Motorola Razr 50 Ultra è destinato a scendere verticalmente raggiungendo livelli che nessuno si aspettava di vedere, un risparmio che parte dai 1199 euro di listino previsti per lo smartphone, ma che decide di avvicinarsi il più possibile alle esigenze e alle necessità dei singoli consumatori.

Le sue dimensioni sono all’incirca in linea con gli altri prodotti dello stesso settore, essendo comunque da 171,4 x 74 x 7,1 millimetri, con un peso di 189 grammi. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8s Gen3 di ultima generazione, che viene affiancato dalla presenza di una GPU Adreno 735, con 12GB di RAM e 512GB di memoria interna (che purtroppo non è espandibile con microSD).

Amazon: i nuovi sconti del Black Friday toccano anche Motorola

Il prezzo di vendita, in occasione del Black Friday, è decisamente scontato, infatti potete approfittare di una promozione più unica che rara, che abbassa il listino di 1199 euro di circa il 35%, fino ad arrivare ad una spesa finale di 778,99 euro. Se lo volete acquistare, vi potete collegare qui.

Lo smartphone presenta una doppia fotocamera posteriore di assoluta qualità, essendo presente un doppio sensore da 50 megapixel, che permette di realizzare scatti complessivamente a 8165 x 6124 pixel, nonché comunque video in 4K a 60fps. Anteriormente, al contrario, è disponibile un sensore fotografico da 32 megapixel, con apertura F2.4. La connettività è rappresentata da WiFi dual-band, con compatibilità WiFi 7, bluetooth 5.4, usb type-C 2.0, nonché chip NFC e GPS. La batteria, dati alla mano, è un componente da 4000mAh, più che sufficiente per tutti coloro che lo vogliono utilizzare nelle proprie lunghe giornate lontani da casa, senza comunque essere costretti a ricorrere continuamente alla presa a muro per la ricarica. Il prodotto viene commercializzato no brand, con garanzia adi 24 mesi.