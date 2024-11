Shazam ha raggiunto il sorprendente traguardo di 100 miliardi di brani riconosciuti, confermandosi come un’icona della tecnologia musicale. Ogni iscritto all’app ha contribuito a questo successo, che equivale a una media di ben 12 identificazioni effettuate per ogni abitante del pianeta. Per dare un’idea, ci vorrebbero oltre 3.000 anni di utilizzo ininterrotto per riconoscere così tanti brani manualmente.

Shazam: vent’anni di evoluzione e innovazione tecnologica

La canzone più popolare di sempre su Shazam resta “Dance Monkey” di Tones and I, con 45 milioni di tag. Nel 2023, “Beautiful Things” di Benson Boone ha raggiunto 10 milioni di riconoscimenti in soli sei mesi. Anche se ancora lontano dalla precedente cifra record. Per celebrare l’evento, Apple ha così pubblicato una playlist su AppleMusic con i 100 brani più identificati di sempre.

Shazam è nato nel 2002 nel Regno Unito come un servizio via SMS. Infatti, i brani venivano riconosciuti componendo un numero e ricevendo il titolo via messaggio. L’arrivo dell’App Store nel 2008 ha però trasformato l’ esperienza d’uso con la piattaforma. Essa è infatti diventata un’applicazione accessibile a milioni di persone, con un successo a livello mondiale. Già nel 2011 l’app aveva superato un miliardo di riconoscimenti. Una cifra che oggi appare minuscola rispetto al record raggiunto.

In più nel 2018 Apple ha acquisito Shazam, integrandola nei suoi dispositivi. Ora infatti è possibile identificare brani attraverso Siri, il Centro di Controllo e persino il tasto Azione degli ultimi modelli di iPhone. Anche su Android e Wear OS, l’app resta un punto di riferimento per chi ama la musica. “Shazam è quindi diventato sinonimo di scoperta musicale”, sono state proprio queste le parole di Oliver Schusser, Vicepresidente di AppleMusic. Questo traguardo quindi, non è solo un numero, ma rappresenta l’impatto dell’ applicazione sulla cultura musicale mondiale. Oltre che sul modo in cui ognuno di noi decide di cercare una canzone di cui non si conosce il nome.