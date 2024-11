Attenzione a questa truffa: finti voucher Eurospin da 500€

Capita ormai veramente spesso di ritrovarsi di fronte a messaggi davvero particolari. Fortunatamente questi finiscono nella casella riservata agli spam e quindi tra i messaggi indesiderati, ma qualcuno più curioso potrebbe cascarci lo stesso. Una truffa agisce in diversi modi e i malviventi in questo caso hanno deciso di adoperare il nome di una famosissima catena di supermercati, ovvero Eurospin.

In queste ultime ore si sta aggirando all’interno delle caselle di posta elettronica un testo che promette addirittura un voucher da 500 €. Viene fatto credere agli utenti di poterlo utilizzare per la spesa proprio presso i punti vendita Eurospin. Il testo del messaggio, apparentemente amichevole e invitante, invita gli utenti a confermare i propri dati personali per partecipare a un’estrazione. Tuttavia, si tratta di una truffa ideata per sottrarre informazioni sensibili o indurre l’utente a cliccare su link dannosi.

Come riconoscere la truffa a nome di Eurospin

Ecco alcuni segnali che indicano che il messaggio non proviene da Eurospin, anch’esso parte lesa insieme agli utenti:

Promesse troppo belle per essere vere: un voucher da 500€ sembra allettante, ma è un’esca comune utilizzata dai truffatori; Richiesta di dati personali: aziende come Eurospin non chiedono mai di confermare i dati personali tramite messaggi non verificati; Tono urgente: l’invito a rispondere velocemente per non perdere l’offerta è un’altra tecnica per spingere l’utente a compiere un’azione affrettata.

Ecco come comportarsi di fronte ad un messaggio truffa del genere

Ci sono alcuni punti fondamentali da tenere bene a mente quando arrivano messaggi truffa di questo tipo. Qui in basso ne abbiamo racchiusi alcuni per i nostri lettori: