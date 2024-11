Ricevere messaggi vocali in momenti inopportuni, ad esempio mentre si è in fila al supermercato o in viaggio sui mezzi pubblici, può essere fastidioso. Spesso, infatti, non si ha la possibilità di ascoltarli subito. Soprattutto se non si dispone di auricolari o se ci si trova in ambienti rumorosi. Ecco perché WhatsApp ha deciso di risolvere questo problema con una novità attesissima. Ovvero la trascrizione automatica dei messaggi vocali.

WhatsApp: uno sviluppo graduale e nuove sfide da superare

Tale funzione è stata annunciata direttamente da Mark Zuckerberg, fondatore di Meta. Essa si presenta infatti come una soluzione ideale per chi desidera leggere gli audio senza doverli ascoltare. Questa innovazione punta quindi a migliorare la praticità. Oltre che a garantire una maggiore privacy per gli utenti coinvolti. In quanto la trascrizione, avviene direttamente sul dispositivo del destinatario ed è protetta da crittografia end-to-end. Di conseguenza, non vi è il pericolo che venga condiviso con server esterni o che possa essere ascoltato da altri in maniera indiretta

Per attivare questa opzione, è necessario accedere alle impostazioni di WhatsApp, selezionare la sezione Chat e abilitare la voce “Trascrizioni dei messaggi vocali”. Una volta attiva, basterà premere a lungo sul vocale ricevuto e scegliere “Trascrivi” per ottenere il testo corrispondente. Ma non è tutto. L’ app permette persino di impostare una lingua preferita per trascrivere messaggi registrati in idiomi diversi. Insomma una funzione particolarmente utile quando si parla con persone provenienti da contesti linguistici e culturali diversi dai nostri.

Ad ogni modo, anche se il lancio è già iniziato, non tutti hanno accesso alla funzione. Poiché Meta ha deciso di distribuirla in maniera graduale. Al momento, la trascrizione è disponibile solo in inglese, spagnolo, portoghese e russo. L’ azienda però ha assicurato che nuove lingue saranno nei prossimi mesi. Così da includere un numero maggiore di idiomi.