Apple ha annunciato un esclusivo libro di lusso dedicato ai 100 album “migliori di sempre” tra quelli inclusi in Apple Music. Un’edizione limitata e di straordinario pregio, che però si paga a peso d’oro, poiché ammonta a ben 450 dollari.

Ecco le caratteristiche

Si tratta di un’edizione limitata prodotta in sole 1500 copie numerate. Risulta essere un qualcosa che si posiziona a metà strada tra libro, oggetto di lusso e, in qualche modo, opera d’arte prodotta in serie.

Il libro è stato annunciato lunedì e si può già prenotare presso il sito ufficiale dell’editore, Assouline, che è specializzato in libri di lusso con un prezzo che oscilla trai 160 e 1200 dollari, a seconda dell’edizione e del numero di pagine.

L’introduzione del libro è curata da Zane Lowe, co-responsabile Artis Relations e conduttore del servizio di streaming di Apple. Zane Lowe è noto per le sue interviste approfondite con artisti del mondo musicale, e la sua impronta si nota in tutto il volume, dove non mancano brevi retroscena di ciascun album selezionato, e spiegazioni sul perché merita di essere ricordato. Insomma, un’iniziativa davvero speciale, trattata in maniera altrettanto speciale.

“Ciò che abbiamo capito”, spiega Lowe, “è che questi album davvero grandiosi sono molto più di una raccolta di brani, diventano parte di te, una parte della storia della tua vita”, spiegando che ricordano “delusioni, dolori, traumi, gioia, rivoluzione e soluzioni”.

La spedizione del prodotto

Le prime spedizioni sono previste a partire dal 25 novembre e nonostante la sua natura limitata, al momento della stesura di questa news risulta ancora ordinabile. Insomma, rimandato per ora il sold out, indubbiamente a causa del prezzo considerevole. Si legge nella descrizione ufficiale del prodotto, che, anticipando la natura del contenuto del libro, prosegue evidenziando le caratteristiche di pregio dell’oggetto in sé. Una super iniziativa da parte di Apple Music in occasione di un evento davvero considerevole e mondiale.