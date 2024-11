Royole è una piccola azienda cinese. Anche se poco nota a molti, ha lasciato un segno nella storia degli smartphone. È stata infatti la prima a lanciare un dispositivo pieghevole con display flessibile. Si tratta del FlexPai che ha battuto sul tempo persino Samsung con il suo Galaxy Z Fold. Eppure, secondo i media locali, Royole è recentemente fallita. L’azienda, infatti, è stata dichiarata insolvente. A stabilirlo è stato un tribunale di Shenzhen. Inoltre, quest’ultimo ha stabilito che non disponeva delle risorse necessarie per onorare i suoi debiti.

Royole vicino al fallimento? Ecco i dettagli

L’azienda cinese era stata fondata nel 2012. Royole aveva subito investito nel promettente settore dei dispositivi pieghevoli. Il FlexPai, lanciato nel 2018, rappresentava un’autentica innovazione tecnologica. Ciò anche se presentava evidenti limitazioni pratiche. Il dispositivo era dotato di un display OLED flessibile da 7,8 pollici. La risoluzione è di 1440p. Mentre il rapporto 4:3, era unico nel suo genere. Da chiuso però le due metà lasciavano un ampio spazio tra loro, e il design mostrava cornici spesse, quasi obsolete. L’ergonomia lasciava molto a desiderare, e il display rivolto verso l’esterno risultava poco pratico e vulnerabile. Insomma, un prodotto innovativo, ma immaturo.

Nel 2020 Royole presentò una seconda generazione, che migliorava diversi aspetti. Il nuovo modello eliminava il gap tra le due metà del dispositivo chiuso. Inoltre, manteneva le specifiche principali del display e adottava un hardware aggiornato, dimostrando un approccio più raffinato e maturo. Nel frattempo, i colossi del settore avevano però già preso il sopravvento.

Royole cercò di diversificare il proprio business, esplorando nuovi mercati per i suoi display flessibili. Collaborò con Louis Vuitton per una linea di borsette tecnologiche e propose cruscotti curvi per automobili. Nel 2021 circolarono rumors sul FlexPai 3, con tanto di render e certificazioni, ma il dispositivo non vide mai la luce. Ciò ha portato Royole in uno stato di inferiorità rispetto alla concorrenza. Inoltre, i problemi finanziari l’hanno portata al fallimento.