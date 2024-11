Le novità nel settore della tecnologia sono sempre più numerose. Un mercato in recente evoluzione è sicuramente quello degli schermi. A tal proposito, LG Display ha presentato un innovativo prototipo di display micro-LED “stretchable“. Quest’ultimo è in grado di espandersi fino al 50% della sua dimensione originaria. Secondo la società sudcoreana, si tratta del tasso dell’estensione più elevata mai raggiunta per un display di questo tipo. Il prototipo è stato presentato durante un evento tenutosi presso l’LG Science Park di Seul. A promuovere tale iniziativa è stato lo stesso governo coreano. Il cui obiettivo è lo sviluppo di display flessibili ed estensibili di nuova generazione.

LG Display: dettagli sul nuovo pannello

Il dispositivo ha una diagonale di 12 pollici. Quest’ultima è in grado di estendersi fino a 18 pollici. Inoltre, presenta una risoluzione di 100 pixel per pollice. Elementi che garantiscono una riproduzione completa dello spazio colore RGB per immagini di alta qualità. Rispetto al primo prototipo estensibile realizzato nel 2022, che permetteva un’estensione del 20%, il nuovo modello di LG Display ha più che raddoppiato la propria capacità di espansione, toccando il 50%.

Per raggiungere tale risultato, LG Display ha adottato materiali avanzati e soluzioni tecnologiche innovative. Tra cui un substrato in silicone simile a quello delle lenti a contatto, che conferisce elasticità al display, e una struttura di cablaggi rivisitata. Il display utilizza inoltre una tecnologia di illuminazione micro-LED con un pixel pitch di 40 micrometri, che consente al pannello di resistere a più di 10.000 cicli di estensione senza comprometterne la qualità dell’immagine.

Le potenziali applicazioni del display LG sono numerose. Essendo leggero, sottile e in grado di adattarsi a superfici curve e irregolari come pelle o tessuti, potrebbe trovare utilizzo in ambiti come quello medico, automobilistico e di sicurezza. Tra le idee illustrate durante l’evento, si è parlato di un display per automobili che potrebbe adattarsi a forme concave e rispondere al tocco. O anche di un dispositivo indossabile per le uniformi dei vigili del fuoco, utile per mostrare dati critici durante le operazioni di soccorso.

Attraverso tale progetto, LG Display ha acquisito una serie di tecnologie essenziali per guidare il mercato dei display di nuova generazione.