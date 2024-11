Esselunga sorprende con il Black Friday della tecnologia

Pensavi che Esselunga fosse solo supermercato? Quest’anno si trasforma nella tua destinazione ideale per gli affari tecnologici! Il Black Friday 2024 ti aspetta con promozioni imperdibili su telefoni, TV e molto altro. Preparati per una corsa allo shopping folle! Sbrigati però, le scorte non sono infinite e ci sono tante altre persone che ne approfitteranno sicuramente.

Smartphone e accessori a prezzi imbattibili nei punti vendita Esselunga

Sei alla ricerca di un nuovo telefono? Esselunga ti propone offerte da urlo. Il Samsung Galaxy A05S con 4GB di RAM e 128GB di memoria è tuo a soli 115 euro! Un prezzo mai visto per un prodotto di questa qualità. Preferisci un iPhone? Non preoccuparti! Il nuovissimo iPhone 15 è in vendita a 739 euro, con un risparmio di 179 euro rispetto al prezzo di listino. È un’occasione che non puoi lasciarti sfuggire!

E non dimenticare gli accessori. Se hai bisogno di un paio di auricolari senza fili, gli auricolari Nubox Hero Music TWS sono un vero affare a 9,90 euro invece di 29,90! Offerte così non si vedono tutti i giorni, specialmente in un supermercato! Vieni a scoprire come Esselunga sta ridefinendo lo shopping tech. Ma le sorprese non finiscono qui! Il Black Friday di Esselunga pensa anche alla tua casa. Vuoi rinnovare il salotto? Ecco l’offerta giusta per te: la TV Samsung Serie 7 da 43 pollici è disponibile a soli 279 euro. Se desideri qualcosa di più grande, la versione da 55 pollici è in promozione a 379 euro. Prezzi pazzeschi per portare l’intrattenimento a casa tua!

Hai bisogno di una mano nelle pulizie? L’aspirapolvere robot Roomba Combo Essential è in offerta speciale a 189 euro. Un must per chi cerca praticità senza rinunciare alla qualità! E se la tua cucina ha bisogno di un aggiornamento, il microonde Samsung MS20A3010AH/ET è tuo a soli 59,40 euro, con un risparmio di quasi 40 euro. Cosa aspetti? Le offerte sono valide fino al 30 novembre, ma la disponibilità è limitata. Non perdere questa occasione unica per risparmiare su articoli di marca. Corri sulla pagina di Esselunga o visita il tuo punto vendita per scoprire tutte le promo.