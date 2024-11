Android 16 diventerà fondamentale per la salute con questa nuova funzione

Sebbene qualcuno stia ancora aspettando con ansia l’arrivo di Android 15, si parla già tanto delle novità che caratterizzeranno il prossimo sistema operativo. Android 16 porterà diverse novità stando a quanto riportato ultimamente, ma una su tutte riguarderà la salute degli utenti.

Da quello che è emerso nelle ultime ore, pare che Google stia lavorando per l’introduzione di un nuovo supporto ai record medici. Tutti i rilievi verranno inseriti all’interno della piattaforma Health Connect, in modo da renderla ancora più ottimizzata.

Android 16 pensa alla salute degli utenti e implementa Health Connect

Health Connect è un’app che funge da hub per la condivisione di dati tra applicazioni dedicate a salute e fitness. Ad esempio, permette a un’app per il monitoraggio del battito cardiaco di condividere queste informazioni con un’altra app utilizzata per analizzare i progressi nel fitness. Questo avviene grazie a un unico set di API progettate per leggere e scrivere dati.

Fino a oggi, Health Connect supportava dati relativi ad attività fisica, alimentazione, sonno e altri ambiti. Con l’utilizzo del nuovo formato FHIR, o Fast Healthcare Interoperability Resources, l’esperienza per quanto concerne i record medici sarà totalmente rivoluzionata. Lo scambio dei dati sanitari elettronici diventerà dunque molto più semplice grazie all’introduzione di questo standard.

Si apre dunque una nuova possibilità per gli utenti che potranno avere accesso ad una nuova funzione. Questa, chiamata “browse health records”, sarà accessibile direttamente dalla schermata principale dell’app Health Connect, nella sezione “gestione dati”. Nei primi tempi il supporto si concentrerà sui registri delle vaccinazioni, ma l’obiettivo a lungo termine è includere informazioni più ampie come risultati di laboratorio, prescrizioni mediche e altro ancora.

Secondo quanto riportato, ci sarà bisogno del consenso degli utenti. Sarà solo in questo modo che le nuove API potranno funzionare correttamente. Attualmente non si sa se tutto ciò andrà a riguardare anche le versioni precedenti del sistema operativo.