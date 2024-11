Nonostante siano ormai tanti gli utenti che preferiscono acquistare SUV e berline, le soluzioni per muoversi con maggiore semplicità in città non mancano. Le proposte presenti sul mercato puntano infatti ad offrire ai cittadini diverse soluzioni che possono essere utilizzate per esigenze differenti. E’ il caso del quadriciclo elettrico ben noto con la denominazione di Mobilize Duo.

Non ci troviamo davanti ad una classica auto ma ad un mezzo in grado di muoversi con maggiore facilità in mezzo al traffico delle grandi città grazie alle sue dimensioni. Il mezzo è ora disponibile per l’acquisto e nelle scorse ore ha fatto il suo debutto ufficiale per le strade di Roma. Scopriamo insieme in questo nuovo articolo tutte le caratteristiche di questo nuovo veicolo che andrà a introdursi sul mercato automobilistico.

Mobilize Duo: le caratteristiche del quadriciclo elettrico

Avere a portata di mano una soluzione per poter affrontare il traffico di grandi città del nostro Paese, come Roma, è certamente desiderio di diversi automobilisti. Ed ecco che Mobilize Duo si presenta come un quadriciclo con una lunghezza pari a 2,43 metri e una larghezza di 1,30 metri. Con tali numeri, dunque, il quadriciclo ha un ingombro inferiore al 50% circa se paragonato ad una city car.

A contraddistinguere il mezzo, senza alcun dubbio la presenza di adeguate dotazioni che sono state implementate con l’obiettivo di garantire un’adeguata sicurezza ma anche il massimo del comfort durante la guida. Non mancano, infatti, l’airbag per il guidatore, cinture con pretensionatore e pneumatici all season. A garantire il giusto comfort anche la presenza di elementi quasi indispensabili come aria condizionata e sedile e volante riscaldabili.

Per quanto riguarda la batteria, trova spazio un’unità con capacità di 10,3 kWh, mentre l’autonomia arriva a circa 160 km secondo il ciclo WMTC. Il mezzo è già ordinabile anche se per la consegna si dovrà attendere fino alla primavera del 2025. Prezzi a partire da 9.990 euro.