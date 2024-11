A quanto pare, il produttore tech Xiaomi terrà a breve un importante evento di presentazione ufficiale. Durante quest’ultimo, l’azienda dovrebbe annunciare diversi dispositivi, tra cui anche un nuovo wearable. Ci stiamo riferendo in particolare al prossimo smartwatch Redmi Watch 5 e quest’ultimo dovrebbe essere svelato assieme alle nuove Redmi Buds 6 Pro. Vediamo qui di seguito quello che è emerso.

Redmi Watch 5 in arrivo a breve sul mercato assieme a Redmi Buds 6 Pro

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Xiaomi ha rivelato tramite alcuni teaser l’arrivo di un imminente evento di presentazione ufficiale. Stando ai teaser appena emersi, questo evento si terrà fra primissimi giorni, ovvero durante la giornata del 27 novembre 2024. Durante questo evento, l’azienda annuncerà alcuni prodotti interessanti.

Uno di questi sarà il prossimo smartwatch a marchio Redmi, ovvero il nuovo Redmi Watch 5. Grazie alle immagini teaser pubblicate dall’azienda, possiamo avere una conferma riguardo al suo design. Osservando queste immagini, possiamo notare che questo device avrà un display con quadrante di forma quadrata. Si tratterà di un pannello con tecnologia LTPS AMOLED ed avrà una diagonale pari a 2.07 pollici.

Dal punto di vista costruttivo, il nuovo smartwatch a marchio Redmi disporrà di un frame in alluminio. Sul lato destro, sembra poi che sarà collocato un tasto girevole in metallo. Il cinturino dovrebbe essere invece realizzato in silicone e dovrebbe essere disponibile in almeno due colorazioni, tra cui Black e White. Secondo quanto rivelato dall’azienda, sappiamo che questo device potrà garantire una notevole autonomia, pari a circa 24 ore. Per quanto riguarda il sistema operativo, a bordo ci sarà l’interfaccia utente personalizzata da Xiaomi, ovvero la HyperOS in versione 2.0.

Ricordiamo che, durante l’evento del 27 novembre 2024, l’azienda annuncerà ufficialmente anche le nuove Redmi Buds 6 Pro. Queste ultime saranno dotato di alcune feature di rilievo, come ad esempio la cancellazione attiva del rumore.