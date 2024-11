TIM dedica un’attenzione particolare agli utenti over 60, con offerte su misura per garantire connessione e supporto avanzato. Stiamo parlando della promozione TIM60+, la quale include minuti illimitati e fino a 200 SMS al mese, ideali per chi desidera restare connesso senza preoccupazioni. Sul fronte della navigazione, è possibile scegliere fra 6GB mensili in 5G o, per chi ha una linea fissa a casa, beneficiare di GIGA illimitati grazie alla soluzione UNICA POWER.

TIM: flessibilità e vantaggi esclusivi

Tale offerta si distingue anche per la sua estrema sicurezza. Infatti, tra i servizi previsti vi è anche l’ opzione “Navigazione Sicura“, che protegge l’utente durante la navigazione online. In più, il supporto personalizzato Doctor TIM Mobile offre assistenza per configurare e gestire il proprio smartphone. Un extra fondamentale per chi necessita di un aiuto tecnico costante.

Ma non è tutto. L’ operatore offre anche diverse modalità di attivazione. Essa infatti può essere effettuata online, nei negozi o tramite il servizio clienti, con costi contenuti. Il primo mese invece, sarà gratuito per chi attiva una nuova linea. In più, la compatibilità con eSIM, un’opzione ecologica e innovativa, consente di semplificare l’esperienza digitale e ridurre l’uso della plastica.

Interessante è anche l’ introduzione del servizio gratuito TIM Ricarica Automatica. Grazie a cui è garantita una continuità di utilizzo dell’ offerta, senza interruzioni. In quanto la promozione si ricaricherà automaticamente, ovviamente qualora vi sia credito sufficiente per il pagamento del rinnovo. Infine, i clienti TIM60+ avranno la possibilità di partecipare al programma fedeltà TIMParty, con l’ opportunità di vincere premi esclusivi.

Grazie a un’infrastruttura 5G tra le più veloci, che raggiunge velocità fino a 2Gbps, e all’accesso a hotspot Wi-Fi senza costi aggiuntivi, TIM si conferma una scelta affidabile e moderna. Ad ogni modo le novità non terminano qui, infatti se siete interessati ad altre soluzioni vantaggiose vi consigliamo di consultare il sito web ufficiale dell’operatore.