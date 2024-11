I modelli che i costruttori del settore automotive portano sul mercato sono ormai svariati e tutti pensati per rispondere alle diverse esigenze dei clienti. SUV, berline compatte, automobili di lusso sono solamente alcuni dei modelli disponibili in base ai vari segmenti auto. Tra questi ultimi, però, sono presenti anche le city car che non casualmente si contraddistinguono grazie alle loro dimensioni ottimali per poter muoversi in città e nel traffico.

Un modello, quello delle city car, che diventa però piuttosto raro su un mercato delle quattro ruote ricco di novità e di innovazione. Non a caso, infatti, sono diversi i costruttori che hanno deciso di puntare su tipologie di modelli come SUV di grandi dimensioni, mettendo da parte la produzione di piccole city car. Ma quali sono attualmente le city car disponibili per l’acquisto? Scopriamole insieme nel corso di questo nuovo articolo.

City car: i modelli attualmente disponibili sul mercato

Nonostante le scelte dei costruttori sia piuttosto concentrare sulla produzione di altri modelli, le auto di piccole dimensioni sono ancora diffuse e permettono agli acquirenti di viaggiare e muoversi in città con un mezzo comodo e versatile. Tra queste, non possiamo non citare la Dacia Spring che si contraddistingue grazie al suo nuovo look e alla dotazione del tutto ottimizzata. Non a caso, viene ancora scelta dagli clienti poiché molto pratica per muoversi in città e in caso di traffico.

Inoltre, sono disponibili anche la DR 1.0, più piccolo modello della gamma DR, la FIAT 500 elettrica che presto sarà rinnovata, la Hyundai i10 ma non solo. Parlando di city car non possiamo non porre l’attenzione sul quella che è l’auto più venduta in Italia. Stiamo parlando proprio della FIAT Panda, attualmente disponibile con la motorizzazione Mild Hybrid da 70 CV ad un prezzo che parte da 15.900 euro.

Tra le disponibili anche Hyundai Inster, Kia Picanto, Leapmotor T03, Mitsubishi Space Star, Renault Twingo, Suzuki Ignis, Suzuki Swift e Toyota Aygo X. La scelta delle “piccole auto”, seppur ridotta, ad oggi è ancora del tutto interessante.