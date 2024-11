ho.Mobile presenta per tutti i clienti, una serie di promozioni telefoniche incredibili, molte con 5G incluso.

Tra le offerte migliori del momento, abbiamo sicuramente quelle di ho. Mobile, uno degli operatori telefonici virtuali più in voga sul mercato.

L’offerta in questione, offre a tutti i clienti minuti e SMS illimitati, con 200 giga di Internet in 5G a soli 9,99 € al mese.

Per chi invece avesse bisogno di più giga con cui navigare, ho.Mobile mette a disposizione minuti e SMS illimitati con 250 giga di Internet in 5G a 11,99 € al mese.

Entrambe le offerte hanno dei prezzi assurdi e includono il 5G per la navigazione. Il costo di attivazione per entrambe le promozioni e di 2,99 € per tutti i clienti provenienti dai seguenti operatori: Iliad, CoopVoce, poste mobile, Fastweb, Tiscali, Optimal e tanti altri (da visionare direttamente sulla pagina di ho.Mobile), mentre per i clienti provenienti dagli operatori telefonici tradizionali, Tim, WindTre, Very mobile e Vodafone, la tariffa ha un costo di attivazione di 29,90 €.

Tutte le altre offerte di ho.Mobile

Abbiamo appena visionato le offerte di ho.Mobile con 5G incluso, ma l’operatore offre anche altre tariffe.

Ad esempio, si possono avere minuti e SMS illimitati, con 150 giga di Internet a 6,99 € al mese, oppure minuti e SMS illimitati con 200 giga di Internet a 8,99 € al mese. Anche per queste tariffe valgono gli stessi costi di attivazione delle offerte con 5G incluso.

Esiste, inoltre, un’offerta solo voce, per i clienti provenienti da altri operatori telefonici virtuali, come Iliad, Fastweb, Poste Mobile, CoopVoce e tanti altri, che prevede minuti e SMS limitati, con un giga di Internet a soli 4,99 € al mese e attivazione gratuita.

Attivare la Sim di ho.Mobile non è mai stato così semplice, perché adesso è possibile farlo attraverso tre metodi, tutti estremamente semplici.

Il primo metodo prevede il ritiro e l’attivazione della Sim in edicola. In alternativa, si può richiedere la Sim online e riceverla direttamente a casa, oppure richiederla sempre online, ma attivando una eSIM.