Secondo alcuni studi, l’ algoritmo che gestisce X privilegia gli account dei repubblicani e anche del suo CEO Elon Musk. Questo fenomeno poteva essere previsto se pensiamo alle varie incitazioni verso Elon Musk e la conquista delle elezioni con il nuovo presidente degli USA. La ricerca condotta dall’ Università del Queensland dimostra come a partire dal 13 luglio i post di Musk hanno registrato un aumento del 138% nelle visualizzazioni e del 238% nei retweet rispetto al periodo precedente.

Il motivo principale di questo fenomeno deriva principalmente alla vittoria di Trump e questo potrebbe essere un metodo per avvicinare sempre più elettori a questo partito. Secondo gli studi ovviamente ci sono moltissime persone che vedono sempre più i post del CEO di Tesla e i suoi dibattiti. Questo dimostra come ci siano tante persone che seguono il pensiero politico di Elon Musk e dopo le elezioni questo è aumentato proprio grazie alla vittoria politica.

Elon Musk, altre situazioni emerse dalla ricerca

Sono stati esaminati 56.184 post pubblicati tra gennaio e ottobre concentrandosi più sui post di Elon Musk e su quelli di alcuni repubblicani. Gli incrementi registrati hanno superato i trend generali di engagement osservati sulla piattaforma. L’ incremento è stato riscontrato solamente negli account repubblicani e non in quelli democratici. La cosa più strana è che l’ incremento è stato mostrato più nelle visualizzazioni che su altri parametri. Ci sono inoltre alcune limitazioni per la scarsità di dati. Infatti la ricerca è da approfondire se venisse adottato l’ API Premium. Quindi con dati maggiori probabilmente verranno chiariti meglio alcuni aspetti e potrà essere garantita la certezza delle dichiarazioni appena fornite.

Per il momento quindi non possiamo avere la certezza delle informazioni ma probabilmente presto verranno forniti i dati necessari alle varie strutture di ricerca. Questo servirà a stabilire se queste informazioni meritano alcune precisazioni.