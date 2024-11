Google ha annunciato un importante aggiornamento per Gemini, l’assistente AI integrato in Google Workspace, che ora supporta l’italiano insieme ad altre sei lingue: tedesco, giapponese, coreano, portoghese, spagnolo e francese. Questo aggiornamento, si legge in una nota, amplia l’accessibilità di Gemini a oltre 1 miliardo di persone in tutto il mondo.

Ecco le novità

Con il supporto per l’italiano, Gemini diventa uno strumento ancora più multitasking per gli utenti di Google Workspace, offrendo una vasta gamma di funzionalità progettate per semplificare e potenziare il lavoro quotidiano. Ora è possibile utilizzare l’assistente AI in italiano all’interno del riquadro laterale delle principali app di Workspace, come Documenti, Fogli, Drive e Gmail, rendendo più semplice scrivere, analizzare e gestire informazioni nella propria lingua. Nei prossimi mesi, con il supporto linguistico in italiano che verrà esteso anche a Presentazioni.

Le nuove funzionalità in italiano coprono una serie di attività: ad esempio si possono scrivere testi direttamente in Google Documenti, ideale per progetti creativi come contenuti per i social media o report aziendali. Gemini supporta anche la gestione avanzata delle email in Gmail, aiutando a individuare rapidamente messaggi non letti o di alta priorità e fornendo suggerimenti per le risposte.

Un altro aspetto cruciale è quello di raccogliere informazioni rilevanti da vari file su Google Drive. Gemini può riassumere i contenuti più importanti e renderli immediatamente disponibili nel riquadro laterale, riducendo il tempo speso nella ricerca manuale dei dati. Poi, grazie al supporto personalizzato per le aziende, Gemini non solo facilita la creazione di contenuti e l’organizzazione delle informazioni, ma aiuta anche a colmare le lacune linguistiche e a migliorare la collaborazione tra team internazionali

L’espansione delle lingue non si limita a Google Workspace. Utilizzando l’app Gemini, gli utenti possono accedere a funzionalità avanzate in oltre 40 lingue, migliorando la collaborazione globale. Inoltre, su Google Meet, i sottotitoli tradotti in 69 lingue consentono di abbattere le barriere linguistiche.