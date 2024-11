Se avete bisogno di aggiornare la promozione attivata sul vostro numero di telefono, sicuramente starete passando al vaglio tantissime possibilità offerte dal mercato italiano dei provider telefonici, i cataloghi sono infatti decisamente vasti e variegati e offrono tantissime possibilità a chi ha bisogno di attivare una nuova offerta con caratteristiche adatte alle proprie esigenze.

Un nome di rilievo all’interno di questo contesto è rappresentato senza alcun dubbio da ho mobile, il provider telefonico infatti, da ormai tantissimi anni offre un catalogo sempre aggiornato con promozioni al passo coi tempi e in grado di soddisfare le esigenze più disparate, sia di coloro che non vogliono badare a spese e ottenere tutto il necessario per un’esperienza senza limiti sia coloro che invece scendono a compromessi per contenere la spesa.

Recentemente il provider viola ha deciso di lanciare una promozione pensata per venire incontro alle esigenze di tutti, scopriamo insieme che cosa offre e il prezzo mensile.

Tutto a meno di dieci euro

Il provider in questione ha pubblicato una promozione che a 9,99 € al mese garantirà ben 200 GB di traffico dati in connettività 5G con minuti illimitati ed SMS illimitati verso tutti, come se non bastasse il costo di attivazione sarà di appena 2,99 € e quest’ultimo includerà anche il costo della Sim fisica o della eSIM nel caso il vostro smartphone supporti tale formato, tutto ciò però è rivolto solo a coloro che attivano un nuovo numero in ho mobile o effettuano la portabilità a favore di quest’ultimo, altrimenti il prezzo salirà a 29,90 €.

Nel caso foste interessati, dunque tutto ciò che dovete fare e recarvi sul sito ufficiale del provider in questione e attivare la promozione con pochi semplici clic effettuando l’accesso autenticato tramite credenziali SPID, nulla di più semplice e intuitivo, affrettatevi però, dal momento che la promo potrebbe essere rimossa dallo store da un momento all’altro senza nessun preavviso.