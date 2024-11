Come cambiare su Google Maps icona auto e colore

Tra le applicazioni indispensabili quando si entra in auto e non solo c’è sicuramente Google Maps. La piattaforma di navigazione del colosso americano è diventata nel corso degli anni sempre più importante, sia per quando si viaggia per piacere che per quando si esce di casa la mattina per andare al lavoro. Ci sono tanti nuovi aggiornamenti che hanno migliorato Google Maps così come ci sono tante funzionalità interessanti che qualcuno potrebbe essersi perso nel corso del tempo.

Una tra queste consente addirittura di cambiare l’icona di navigazione, il famoso indicatore blu che può essere rimpiazzato con più opzioni. Gli utenti non lo sanno, ma possono infatti scegliere tra alcune vecchie icone interessanti.

Nuove possibilità per personalizzare Google Maps

Se vi siete stancati del solito segnaposto blu, c’è una buona notizia: Google Maps vi dà più opzioni. Potete scegliere tra vecchie icone come un’auto rossa, un SUV giallo o un pickup verde, e nuove aggiunte come una berlina, un’auto sportiva, un fuoristrada, un SUV e una compatta.

Non basta? Potete anche colorare la vostra icona scegliendo tra otto colori:

Bianco ghiaccio;

Nero notte;

Grigio cenere;

Rosso papavero;

Azzurro cielo;

Giallo sole;

Verde acqua;

Magenta tramonto.

Come cambiare l’icona dell’auto

È tutto molto semplice:

Apri Google Maps sul tuo smartphone; Imposta la tua destinazione e tocca Avvia per iniziare la navigazione; Una volta in modalità navigazione, tocca l’icona blu sullo schermo; Si aprirà un menu con le varie icone disponibili. Scorri per scegliere quella che ti piace di più; Dopo aver scelto il veicolo, seleziona il tuo colore preferito; Tocca Fatto e vedrai il nuovo indicatore sulla mappa;

Al momento, questa funzione è disponibile solo per iPhone, ma è probabile che arrivi presto anche su Android.

Un piccolo tocco di personalità può rendere anche i viaggi più monotoni un po’ più divertenti. Provalo e trasforma il tuo viaggio con Google Maps.